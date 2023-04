به گزارش ایلنا، ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای دانش‌آموزان میان پایه یعنی پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، پایه‌های هشتم و نهم دوره متوسطه اول و پایه‌های یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم؛ از امروز نهم اردیبهشت آغاز شده است و تا ۲۶ خرداد ماه ادامه دارد.

ثبت سفارش پایه‌های ورودی (اول ابتدایی، هفتم و دهم) از پنجم تیرماه آغاز می‌شود؛ البته آن افرادی که بنا به دلایلی نیاز به اصلاح و ویرایش اطلاعات ثبت شده دارند می‌توانند از ۱۸ تیرماه اقدام نماید و تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.

بر این اساس با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر نظارت روی قیمت تمام شده کتاب‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دیگر نهادهای دخیل، میانگین افزایش قیمت کتاب‌های درسی به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد درحالی که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و بودجه مصوب سال گذشته افزایش حدود ۸۵ درصدی تخمین زده می‌شد.

ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تمامی دوره‌های تحصیلی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی https:// my. gov. ir؛ پنجره پیشخوان خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی https:// my. medu. ir و یا سامانه ثبت سفارش و توزیع مواد آموزشی به نشانی www. irtextbook. ir یا www. irtextbook. com انجام می‌شود.

نسبت به برنامه زمان‌بندی در چاپ کتاب‌ها جلوتر هستیم و کتابها اواخر مرداد ماه به استانها و مناطق ارسال می‌شود؛ ان شاالله از ابتدای شهریور ماه در اختیار مدارس جهت توزیع قرار خواهد گرفت و امیدواریم به موقع به دست دانش‌آموزان برسد.

همانند سنوات قبل توزیع تعدای از کتابها و بسته‌های آموزشی در برخی مناطق محروم به صورت رایگان و در برخی مناطق به صورت نیم بها خواهد بود. امسال حدود ۱۵۳ میلیون جلد کتاب درسی در ۹۸۰ عنوان چاپ سپاری خواهد شد که نسبت به سال قبل حدود دو میلیون جلد بیشتر خواهد بود.

هم اکنون حدود ۶۲ درصد کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (معادل ۹۰ میلیون جلد کتاب) چاپ شده است و در سال جاری حدود ۷۰ درصد کاغذ استفاده شده در کتابها و ۱۰۰ درصد مقوای جلد کتابهای درسی از تولیدات داخلی تهیه و آماده‌سازی شده است، بنابراین نسبت به برنامه زمان‌بندی در چاپ کتابها جلوتر هستیم و کتابها اواخر مرداد ماه به استانها و مناطق ارسال می‌شود و از ابتدای شهریور ماه در اختیار مدارس جهت توزیع قرار خواهد گرفت و امیدواریم به موقع به دست دانش‌آموزان برسد.

ثبت نام در سامانه یکپارچه آموزش و پرورش (سیدا)، پیش شرط لازم ثبت نام در سامانه ثبت سفارش کتاب‌های درسی است.

