به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، رتبه جهانی دانشگاه تهران در ویرایش ژانویه ۲۰۲۲ نظام رتبه‌بندی وبومتریکس ۳۰۸ بوده که پس از یکسال و بر اساس ویرایش جدید این نظام رتبه‌بندی (ویرایش ژانویه ۲۰۲۳) به ۲۹۳ رسیده است. از آغاز انتشار رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها، حدود شش ماه قبل یعنی در جولای ۲۰۲۲ بود که دانشگاه تهران برای نخستین بار توانست در میان ۳۰۰ مؤسسة برتر جهان جای گیرد و پس از آن توانسته است با تداوم بهبود رتبه خود در این نظام رتبه‌بندی، همچنان در بین ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان باقی بماند.

پس از دانشگاه تهران، به ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تبریز، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد در رتبه‌های دوم تا دهم ملی قرار دارند.

پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. تأثیر (مشاهده‌پذیری)، دسترسی (شفافیت / باز بودن) و سرآمدی، سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌های آموزش عالی به کار می‌برد.

بهترین امتیاز دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی، در «سرآمدی» به دست آمده است که در آن در جایگاه ۲۰۳ جهان جای گرفته و خود را به قرارگیری در بین ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا نزدیک کرده است. سنجه «سرآمدی» به دنبال سنجش مقاله‌های پراستناد یک مؤسسه است و ۴۰ درصد وزن در روش‌شناسی این نظام را به خود اختصاص می‌دهد.

بیشترین رشد دانشگاه تهران در ویرایش ژانویه ۲۰۲۳ رتبه‌بندی وبومتریکس نسبت به ویرایش جولای ۲۰۲۲ این نظام رتبه‌بندی، در شاخص «دسترسی» اتفاق افتاده است که در این شاخص از رتبه ۴۴۱ به ۳۹۸ رسیده است. گفتنی است، دانشگاه تهران در سنجه «تأثیر»، وضعیت ۱۹ رتبه نسبت به وضعیت شش ماه قبل خود ارتقا پیدا کرده است.

دانشگاه تهران طی ۱.۵ سال اخیر از سه رشد متوالی در رتبه جهانی خود در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برخوردار شده است.

دانشگاه تهران همواره کوشیده است تا با پشتیبانی از دسترسی آزاد و حضور بیشتر در فضای برخط بتواند تأثیر بیشتری در جامعه بگذارد و دستاوردهای پژوهشی خود را از کانال‌های گوناگون به دست مخاطبان برساند.

نتایج آخرین رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس از طریق نشانی http://webometrics.info قابل مشاهده است.

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژانویۀ ۲۰۲۳ میلادی، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و پس از آن «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of California Berkeley»، «University of Oxford»، «University of Michigan»، «University of Washington»، «Cornell University»، «Columbia University New York»، و «Johns Hopkins University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

انتهای پیام/