«خدیجه کریمی» مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به درخواست برخی چهره‌های زن سیاسی از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور اسبق این کشور مبنی بر لغو عضویت فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد شده‌اند، گفت: «کمیسیون مقام زن» ( Commission on the Status of Women) یکی از اولین نهادهای بین الدولی است که در سال 1946، با عضویت 15 کشور ذیل «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) به منظور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد پیشرفت جایگاه زنان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این کمیسیون یکی از اصلی‌ترین ارکان بین‌المللی است که در خصوص تمام مسائل مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارشات خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می‌کند. تعداد اعضای کمیسیون مقام زن در حال حاضر 45 عضو است که توسط اکوسوک برای یک دوره چهارساله انتخاب می­‌شوند.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اعضای این کمیسیون تصریح کرد: ترکیب اعضای کمیسیون شامل 13 عضو از آفریقا، 11 عضو از آسیا، 4 عضو از اروپای شرقی، 9 عضو از آمریکای لاتین و حوزه­ کارائیب و 8 عضو از گروه غرب است.

کریمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال 1998 در چند دوره (از جمله 2014-2010) به عضویت کمیسیون انتخاب شده است. همچنین بر اساس رأی گیری نهاد سازمان ملل در آوریل 2014، عضویت ایران در کمیسیون مقام زن برای دوره زمانی 2019-2015 تمدید شد و نیز در دور جدید از مارس 2022 عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس 2026 ادامه خواهد داشت. این عضویت علاوه بر برخورداری از حق رای می‌تواند فرصتی برای ارائه­‌ی کامل‌تر دستاورد‌ها و ابتکارات کشور در حوزه زنان و خانواده باشد. به علاوه از منظر گفتمان‌‌سازی و جریان‌سازی از طریق تاثیرگذاری بر اسناد مصوب نشست­‌های دور‌ه­‌ای این نهاد، کشورمان پر رنگ‌تر ورود خواهد کرد.

وی درباره نقش و حضور ایران در کمیسیون مقام زن از نظر بین‌المللی تصریح کرد: کشورمان تا پیش از بروز کرونا در قالب حضوری و پس از آن به شکل مجازی در نشست­‌های رسمی این کمیسیون که هر ساله در ماه مارس به مدت 14روز در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، در قالب ارائه سخنرانی، برگزاری نشست­‌های جانبی، برگزاری نمایشگاه­‌ها، انجام دیدارهای دیپلماتیک با هدف معرفی وضعیت پیشرفت زنان در جمهوری اسلامی ایران مشارکت جدی و موثر داشته­‌است.

مدیرکل امور بین‌المللن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در واقع تلاش بر این بوده که با بهره‌‌مندی از ظرفیت دیپلماسی عمومی، تبادل تجارب موفق و گسترش تعاملات تاثیرگذار با کشورهای حاضر در نشست صورت پذیرد.

ایران به دنبال ارائه الگوی سومی از زن به جهانیان بوده است

کریمی تصریح کرد: به علاوه جمهوری اسلامی ایران به دنبال ارائه الگوی سومی از زن به جهانیان بوده است. زنی که به ماهوی زن بودنش ارجمند و از منظر انسانی دارای کرامت است، عفاف و حجاب دارد، مادر و همسر و دختر موفقی است. به علاوه در نقش اجتماعی مورد علاقه­‌ی خود نیز وارد شده است. زنی که با الگوی نه شرقی و نه غربی ارائه شده مقام معظم رهبری الگوی سوم زن نام گرفته است.

وی تاکید کرد: با لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران بی‌طرفی و دغدغه­‌مندی حقیقی نسبت به حقوق زنان که تاکنون در نهاد ترویجی کمیسیون مقام زن تا حدود زیاده حاکم بوده است، خدشه‌دار خواهد شد لذا قویا به کمیسیون مقام زن سازمان ملل توصیه می­‌کنیم برای پرهیز از سیاسی­ کاری، نسبت به ایجاد ساز وکار نظارتی بیطرفانه و جهانشمول نسبت به ارزیابی وضعیت حقوق زنان در کشورها براساس شاخص­‌های مندرج در اسناد بین‌‌المللی اقدام کند.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که چقدر ما از طریق این کرسی توانسته‌ایم به زنان در سراسر دنیا کمک کنیم و لغو عضویت کرسی ایران چه تاثیرات منفی می‌تواند داشته باشد؟ گفت: در طول دهه‌های اخیر؛ مفروض پنداشتن جهانشمولی رویه­‌ها و تحمیل استانداردهای واحد حقوق بشری به جامعه جهانی و بی‌توجهی به تنوع فرهنگی، موجب اتخاذ استانداردهای دوگانه و برخورد کاملاً مغرضانه سیاسی در مقوله حمایت از حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان شده است.

«نقض حقوق زنان ایرانی» با درخواست لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن

کریمی تصریح کرد: شایان ذکر است اقدام هدفمند مذکور علاوه بر مغایرت با بیانیه تاسیسی نهادهای حقوق بشری، اقدامی در راستای نقض سیستماتیک حقوق زنان محسوب می‌شود. لذا درخواست لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن، از فضای بین­‌المللی تشریک مساعی و تجربیات، نه تنها در راستای حمایت از حقوق زنان قلمداد نمی­‌شود، بلکه مسبب نقض حقوق زنان ایرانی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن چقدر می‌تواند ایران و اقداماتی که ایران در زمینه زنان انجام داده است را به حاشیه ببرد؟ تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با بهره­‌گیری از فرهنگ چندهزارساله غنی ایرانی و آموزه های متعالی اسلام، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران حمایت از کرامت ذاتی زنان و نیل به عدالت جنسیتی را جزو اولویت‌های خود قرار داده و علیرغم همه­ فشارهای یک جانبه و اعمال تحریم­‌های قرآمیز ظالمانه، نسبت به بسترسازی، تقویت و توسعه فرآیندها و ساختارهای حمایت از حقوق بشر و شهروندی و بطور خاص حقوق زنان و کودکان اهتمام ویژه داشته است، لذا آمارهای درخشان از حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف، دلالت از حمایت عملی دولت از زنان دارد.

کریمی تصریح کرد: نگاه ویژه نسبت به امر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه زنان خانه‌دار، پوشش بیمه­‌ای تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، افزایش سن امید به زندگی در میان زنان به 78 سال، کاهش آمار بیسوادی در میان زنان به زیر ده درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به 4۰ درصد و در فوق تخصص به 30 درصد، افزایش ورودی دختران در دانشگاه­ها به عدد 56 درصد، افزایش نسبت زنان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به 34 درصد و نیز رسیدن این نسبت به عدد بیش از 3/33 درصد برای زنان عضو هیات علمی در سایر دانشگاه‌های کشور، فعالیت1121 زن قاضی در کشور و رشد سالانه حدود 3 درصد جذب قضات زن از سال 1390 گوشه کوچکی از پیشرفت دختران و زنان جمهوری اسلامی است.

لغو عضویت ایران اتفاق مبارکی برای همه­ مدعیان حقوق زنان نخواهد بود

وی ادامه داد: کسب این دستاوردها در شرایطی است که کشور عزیزمان در طول چهل سال اخیر به دلایل سیاسی تحت تحریم­‌های ظالمانه متعددی قرار گرفته که به استناد گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تاثیرات جدی در حوزه­ بهره­‌مندی مردم از حقوق اقتصادی و اجتماعی بر جای گذاشته است، لذا با استناد به گزارشات منعکس شده در مجامع بین المللی اقدامات نظیر تلاش برای لغو عضویت کشورمان که طی یک فرآیند دموکراتیک و کاملا قانونی اتفاق افتاده است، یقینا اتفاق مبارکی نه فقط برای کشور ما بلکه برای همه­ مدعیان حقوق زنان نخواهد بود، زیرا حق رای زنان ایرانی در کمیسیون مقام زن، احترام به حق رای همه زنان و بدعتی آشکار در سازمان ملل و بدعتی آشکار در فرآیندهای ملل متحد است.

مردم آمریکا در مقابل اقدامات سلطه‌جویانه دولتمردان آمریکایی ایستادگی کنند

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: جامعه­‌ی زنان ما همچنان به مسیر پیشرفت و صعود خود ادامه خواهد داد، ولیکن جهانیان باید بدانند که آمریکا بعنوان بانی اقدام خصمانه علیه عضویت جمهوری اسلامی ایران درکمیسیون مقام زن و اعضای اکوسوک در صورت تبعیت از این اقدام خصمانه باید پاسخگوی مسئولیت بین المللی بواسطه این سوء استفاده ابزاری از یک نهاد بین المللی و انحراف از ماموریت و اهداف سازمانی در مقابل جامعه فرهیخته، توانمند و هشیار زنان ایرانی باشند.از مردم آمریکا می­‌خواهیم در مقابل اقدامات سلطه جویانه دولتمردان آمریکایی و یک جانبه گرایی آنها که مانعی بزرگ بر تحقق صلح پایدار است ایستادگی کنند.

کریمی در پاسخ به این سوال که نگاه‌های خصمانه‌ای که در فضای بین‌المللی نسبت به ایران وجود دارد تا چه میزان باعث طرح چنین تصمیمی شده است و چه اقداماتی از سوی ایران برای عدم لغو عضویت صورت گرفته است؟ گفت: به بهانه­‌ی حوادث اخیر داخلی کشورمان، اقداماتی توسط تنی چند از زنان کشورهای غربی در راستای تلاش برای خروج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن برنامه­‌ریزی، هدایت و جریان‌سازی شده است که ما معتقدیم، به نوعی تکمیل کننده پازل اقدامات قهری و با هدف به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشارهای حداکثری شکل گرفته است که در تضاد با منافع شهروندان کشور تلقی می­‌شود. درخواست اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد توسط فعالان حقوق زنان و نمایندگان کشورهایی مطرح شده که کارنامه قابل قبولی در تضمین و رعایت حقوق زنان کشورهای خود ندارند و صرفا گزینشی و جانبدارانه برای دفاع از حقوق گروه تعریف­ شده­‌ای از زنان که در راستای منافع سیاسی­‌شان است، فعالیت می‌کنند.

نقض کرامت انسانی دختران و زنان در جهان

وی ادامه داد: در جهان امروز علی­‌رغم تلاش­‌های بین­‌المللی در راستای ترویج و ارتقاء حقوق زنان، شاهد نقض کرامت انسانی دختران و زنان در قالب عقیم‌سازی اجباری زنان معلول، مهاجر و نژاد خاص با هدف اصلاح نژادی، افزایش خشونت­‌های خانگی و مبتنی بر جنسیت و قتل­ زنان در اروپا، نقض سیستماتیک حقوق زنان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل، نقض حقوق زنان رنگین پوست و زنان پناهنده و مهاجر در اروپا و آمریکا، افزایش قاچاق دختران و زنان به کشورهای غربی با هدف سوء استفاده و بهره­‌کشی جنسی؛ وضعیت اسفناک زنان پناهجو در کمپ­‌های مهاجرپذیر؛ تخریب کرامت انسانی و اخلاقی زن، تحلیل بنیاد خانواده و تولد روزافزون کودکان تک والدی که هرگز طعم کانون خانواده را تجربه نخواهند کرد، هستیم.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: این اقدام از این منظر تاریخی و بی‌سابقه است که در سند تاسیسی کمیسیون، هیچ سازکاری در مورد اخراج یک کشور عضو پیش‌بینی نشده است و طرح این موضوع نیز برای نخستین بار رخ می‌دهد. می‌توان گفت تاییدی بر این امر است که پس از شورای حقوق بشر و سلف قبلی خود، کمیسیون مقام زن نیز به ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی برای اهداف استعمارگرانه خود تبدیل شده و دیگر همان کارکرد حداقلی را نیز از این نهاد نمی‌توان انتظار داشت.

کریمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با رای کشورهای آسیایی بر این کرسی نشسته و این اقدام به نوعی بی‌احترامی به رای آن کشورهاست. سال گذشته کشورمان با کسب43 رأی از 54 رأی کشورهای عضو اکوسوک به مدت چهارسال، عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد. البته این نخستین باری نیست که ایران عضو این نهاد بین‌المللی می‌شود و از سال 2011 برای سومین بار است که ایران به عضویت این کمیسیون درآمده است. از همان نخستین لحظات انتشار خبر عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، خشم معاندان و گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری را برانگیخت و بر همگان ثابت شد آنها نمی خواهند تصویری غیر از آنچه خود از زنان ایرانی تصویرسازی کرده اند، به دنیا منعکس شود. جریان سازی تزلزل بنیان خانواده و جایگاه زنان به الگوی مد نظر کشورهای غربی در قالب حمایت پوشالی از حقوق زنان، سال‌هاست به شیوه‌ای فریبنده به راه افتاده و با اعمال فشار و انتخابات سلیقه‌ای فرصت شنیده شدن صدایی دیگر را به مردم جهان نمی‌دهند.

وی ادامه داد: نامه نگاری با اعضای اکوسوک (شورای فرهنگی و اقتصادی سازمان ملل متحد) و تماس تلفنی با رییس آن نهاد تصمیم ساز در این خصوص، ارسال نامه به اعضای حاضرکمیسیون مقام زن ، برگزاری پویش ملی و جمع آوری امضاهای مردمی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و دیپلماسی خارجی، دیدار با سفرای مقیم کشورمان، رایزنی با سمن‌ها و فعالین جامعه­ مدنی در ایران و سایر کشورها، انعکاس رسانه ای حقایق به منطور تنویر اذهان و تهیه و توزیع بسته های فرهنگی از واقعیت­‌های پیشرفت زنان در ایران (چند زبانه) براساس اهداف اسناد بین المللی مرتبط با زنان و ... بخشی از اقدامات اخیر اداره کل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده در این مدت بوده اساس بوده است.

