مدیر عامل جدید بنیاد حامیان پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران انتخاب شد
در اولین جلسه دوره ی دوم بنیاد حامیان پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران که با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد، محمد سجاد اسماعیلی به مدت دو سال به عنوان مدیر عامل جدید این بنیاد انتخاب شد.
دکتر محمد سجاد اسماعیلی دانش آموخته ی دانشگاه تهران و فعال در حوزه های اجرایی، جهادی، خیریه، علمی، پژوهشی و اشتغالزایی است.
بنابراین گزارش، آقایان دکتر مجید محسنی مجد و دکتر محمد جواد امیری و سرکار خانم دکتر جدیدی نیز در این جلسه به ترتیب به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و مدیر اجرایی بنیاد حامیان پردیس بین المللی ارس انتخاب شدند.
بنیاد حامیان یکی از ابزارهای عملی دانشگاه تهران برای تحقق مسئولیت اجتماعی است. این بنیاد با استفاده از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین، دانشآموختگان، و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، تلاش میکند تا با حمایت از دانشجویان مستعد (بورسیه تحصیلی) و رفع موانع مالی تحصیل،پشتیبانی از تحقیق و پژوهش؛ تقویت زیرساختهای پژوهشی، تجهیز آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،تقویت زیرساختهای دانشگاهی؛ نظیر احداث یا بازسازی فضاهای آموزشی، خوابگاهها، سرویسها، کتابخانه و سایر امکانات رفاهی،صندوق نیکوکاری؛ تأمین کمک به دانشجویان نیازمند، مشارکت اعضا و خیرین برای کمک مالی مستمر اقدام نماید.
در پایان این جلسه همچنین از زحمات دکتر علی صالحی مدیرعامل سابق این بنیاد قدردانی به عمل آمد.