مدیر عامل جدید بنیاد حامیان پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران انتخاب شد

دکتر محمد سجاد اسماعیلی دانش آموخته ی دانشگاه تهران و فعال در حوزه های اجرایی، جهادی، خیریه، علمی، پژوهشی و اشتغالزایی است.

بنابراین گزارش، آقایان دکتر مجید محسنی مجد و دکتر محمد جواد امیری و سرکار خانم دکتر جدیدی نیز در این جلسه به ترتیب به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و مدیر اجرایی بنیاد حامیان پردیس بین المللی ارس انتخاب شدند.

بنیاد حامیان یکی از ابزارهای عملی دانشگاه تهران برای تحقق مسئولیت اجتماعی است. این بنیاد با استفاده از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین، دانش‌آموختگان، و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، تلاش می‌کند تا با حمایت از دانشجویان مستعد (بورسیه تحصیلی) و رفع موانع مالی تحصیل،پشتیبانی از تحقیق و پژوهش؛ تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ،تقویت زیرساخت‌های دانشگاهی؛ نظیر احداث یا بازسازی فضاهای آموزشی، خوابگاه‌ها، سرویس‌ها، کتابخانه و سایر امکانات رفاهی،صندوق نیکوکاری؛ تأمین کمک به دانشجویان نیازمند، مشارکت اعضا و خیرین برای کمک مالی مستمر اقدام نماید.

در پایان این جلسه همچنین از زحمات دکتر علی صالحی مدیرعامل سابق این بنیاد قدردانی به عمل آمد.

پایان رپرتاژ آگهی