از توسعه صحنهای مطهر تا خدمت به میلیونها زائر/ مشارکت ۶۰ میلیارد تومانی مردم آذربایجانغربی جهت بازسازی عتبات
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجانغربی گفت: مردم این استان تاکنون ۶۰ میلیارد تومان برای بازسازی و توسعه اماکن متبرکه عراق کمک کردهاند و آذربایجانغربی سال گذشته در جمع ۱۹ استان برتر کشور از نظر میزان مشارکت در این حوزه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قنبر کریمنژاد با اشاره به روند بازسازی و توسعه اماکن متبرکه عراق اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد پروژههای بازسازی و توسعه عتبات عالیات به اتمام رسیده و تاکنون ۲۰۰ پروژه در این حوزه تکمیل شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین این پروژهها، ساخت صحن حضرت زهرا(س) در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) است که در مساحتی بالغ بر ۱۶۳ هزار مترمربع احداث شده و با تکمیل آن، فضای صحن مطهر حرم امیرالمؤمنین(ع) حدود ۲۰ برابر افزایش یافته است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجانغربی ادامه داد: پروژه صحن حضرت زینب(س) در کربلای معلی، در محدوده تل زینبیه و قتلگاه، نیز در حال احداث است و هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی برخوردار است.
کریمنژاد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کمکهای مردم آذربایجانغربی به پروژههای کربلا و نجف اختصاص یافته است، گفت: مشارکت مردم استان در بازسازی و توسعه عتبات عالیات قابل توجه بوده و تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از سوی مردم آذربایجانغربی در این مسیر اهدا شده است.
وی افزود: آذربایجانغربی سال گذشته در جمع ۱۹ استان برتر کشور از نظر میزان کمک به بازسازی و توسعه عتبات عالیات قرار گرفت.
افزایش موکبهای آذربایجانغربی در اربعین به ۷۵ موکب
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به فعالیت موکبهای استان در ایام اربعین اظهار کرد: سال گذشته ۶۵ موکب از آذربایجانغربی در مسیرهای مختلف خدمترسانی به زائران فعال بودند که از بازرگان تا تمرچین و از تمرچین تا کرکوک و کربلا و همچنین از مرز خسروی تا نجف و کربلا مستقر شده بودند.
وی افزود: از مجموع ۶۵ موکب فعال استان، ۳۱ موکب در داخل کشور و مابقی در کشور عراق فعالیت داشتند و در این موکبها برای ۱۷۰ هزار نفر اسکان فراهم شد.
کریمنژاد ادامه داد: همچنین در ایام اربعین سال گذشته برای حدود ۲ میلیون نفر اطعام انجام شد و ۴ میلیون بطری آب، نوشابه و شربت میان زائران توزیع شد.
وی از افزایش تعداد موکبهای آذربایجانغربی در اربعین امسال خبر داد و گفت: تعداد موکبهای استان امسال به ۷۵ موکب افزایش یافته است تا خدماترسانی به زائران در مسیرهای داخلی و کشور عراق با ظرفیت بیشتری انجام شود.