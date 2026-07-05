اعزام سه هزار نفر از مردم تکاب برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید

سرهنگ صیاد کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ۲۹۰ نفر از بسیجیان و اقشار مختلف مردم به‌صورت سازمان‌یافته و در قالب ۹ دستگاه اتوبوس و ۲ هزار و ۷۱۰ نفر دیگر نیز به‌صورت انفرادی و خانوادگی با خودروهای شخصی عازم تهران شدند.

وی افزود: سه دستگاه اتوبوس نیز از روستاهای بخش تخت‌سلیمان برای حضور در این آیین اعزام شد و مجموع شرکت‌کنندگان از شهرستان تکاب به حدود سه هزار نفر رسید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با بیان اینکه اقشار مختلف مردم، از جمله شیعه و اهل سنت، در این اعزام حضور داشتند، گفت: استقبال مردم از حضور در این مراسم گسترده بود.

کرامتی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در مسیر اعزام با سر دادن شعارهایی از جمله «لبیک یا سید مجتبی» و «ما منتقم خون رهبر شهیدمان هستیم»، راهی تهران شدند.

وی همچنین با اشاره به حضور برادران اهل سنت در این آیین گفت: شرکت‌کنندگان اهل سنت نیز بر تداوم راه شهدا و حفظ وحدت و همدلی تأکید کردند.

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