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اعزام سه هزار نفر از مردم تکاب برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید

اعزام سه هزار نفر از مردم تکاب برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1809197
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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب از اعزام حدود سه هزار نفر از مردم این شهرستان برای حضور در آیین تشییع در تهران خبر داد.

سرهنگ صیاد کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ۲۹۰ نفر از بسیجیان و اقشار مختلف مردم به‌صورت سازمان‌یافته و در قالب ۹ دستگاه اتوبوس و ۲ هزار و ۷۱۰ نفر دیگر نیز به‌صورت انفرادی و خانوادگی با خودروهای شخصی عازم تهران شدند.

وی افزود: سه دستگاه اتوبوس نیز از روستاهای بخش تخت‌سلیمان برای حضور در این آیین اعزام شد و مجموع شرکت‌کنندگان از شهرستان تکاب به حدود سه هزار نفر رسید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با بیان اینکه اقشار مختلف مردم، از جمله شیعه و اهل سنت، در این اعزام حضور داشتند، گفت: استقبال مردم از حضور در این مراسم گسترده بود.

کرامتی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در مسیر اعزام با سر دادن شعارهایی از جمله «لبیک یا سید مجتبی» و «ما منتقم خون رهبر شهیدمان هستیم»، راهی تهران شدند.

وی همچنین با اشاره به حضور برادران اهل سنت در این آیین گفت: شرکت‌کنندگان اهل سنت نیز بر تداوم راه شهدا و حفظ وحدت و همدلی تأکید کردند.

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