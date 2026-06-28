پاسداشت قربانیان سردشت و رفع مشکلات آسیبدیدگان ضروری است/مطالبه حقوق قربانیان نباید فراموش شود
استاندار آذربایجان غربی در پیامی با تسلیت سالروز فاجعه تلخ و دردناک بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق، پاسداشت قربانیان سردشت و رفع مشکلات آسیب دیدگان را ضروری دانست و بر عدم فراموشی مطالبه حقوق قربانیان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، در بخشی از پیام رضا رحمانی به مناسبت سالروز فاجعه بمباران شیمیایی سردشت صادر شده آمده است: هفتم تیر، یادآور یکی از تلخترین و دردناکترین جنایتهای تاریخ معاصر است؛ روزی که رژیم بعث عراق با بهرهگیری از سلاحهای شیمیایی، مردم بیدفاع سردشت را هدف قرار داد و برگ دیگری از مظلومیت ملت ایران را در تاریخ ثبت کرد.
وی در این پیام خاطرنشان کرده است: فاجعه بمباران شیمیایی سردشت، نخستین حمله شیمیایی گسترده علیه یک شهر غیرنظامی در جهان بود؛ جنایتی که صدها شهید و هزاران جانباز و مصدوم بر جای گذاشت و آثار رنجآور آن همچنان بر زندگی مردم این دیار سایه افکنده است.
استاندار آذربایجان غربی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این حادثه و ادای احترام به جانبازان سرافراز و خانوادههای صبور آنان، بر ضرورت تبیین ابعاد این جنایت ضدبشری و مطالبه حقوق قربانیان از مجامع بینالمللی تأکید کرده است.
وی در ادامه یادآور شده است: بیتردید، ایثار و مقاومت مردم سردشت، بخشی ماندگار از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است و وظیفه همه مسئولان، پاسداشت این میراث ارزشمند و تلاش برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت زندگی آسیبدیدگان این فاجعه انسانی است.
رحمانی یاد و خاطره شهدای گرانقدر این حادثه و تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان بهویژه امام شهید انقلاب را ارج نهاده و برای جانبازان و مردم سردشت، عزت، سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند متعال مسالت کرده است.