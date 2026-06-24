مطالبهگری پیمانکاران عمرانی برای عبور از بحران نقدینگی،صدای مشترک آذربایجانی ها به دولت رسید
افزایش هزینههای اقتصادی، تورم و محدودیت منابع مالی در سالهای اخیر، اجرای پروژههای عمرانی را با چالشهای جدی مواجه کرده و پیمانکاران را بیش از گذشته درگیر مسئله تأمین نقدینگی کرده است این موضوع موجب شد انجمنهای پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی و غربی در نشستی مشترک، مطالبات صنفی و راهکارهای عبور از شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند و خواستار انعکاس مشکلات این بخش به مسئولان ملی شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا, پروژههای عمرانی در سالهای اخیر علاوه بر چالشهای اجرایی، زیر فشار سنگین افزایش هزینهها، تورم و محدودیت منابع مالی قرار گرفتهاند،این شرایط بسیاری از پیمانکاران را در تأمین نقدینگی و ادامه فعالیت با دشواری مواجه کرده است. در چنین فضایی، تشکلهای صنفی پیمانکاران تلاش دارند با همافزایی و انتقال مطالبات به سطوح تصمیمگیری، زمینه اصلاح سیاستها و حمایت از بخش اجرای پروژههای عمرانی را فراهم کنند.
در همین راستا، انجمنهای پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی و غربی در نشستی مشترک، مطالبات صنفی و راهکارهای عبور از شرایط موجود را مورد بررسی قرار داده و خواستار انعکاس مشکلات این بخش به مسئولان ملی شدند.
افزایش هزینه ها موحب نیمه تعطیل شدن پروژه های عمرانی شده است
سیروس نیکمرام،دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی در این نشست، با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان این حوزه گفت: افزایش بیرویه هزینههای نیروی انسانی، رشد قیمت مصالح ساختمانی، کاهش ارزش پول ملی و پرداخت نشدن بهموقع مطالبات، بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی را با رکود و تعطیلی مواجه کرده و ادامه این روند میتواند بر روند توسعه زیرساختی کشور تأثیر مستقیم بگذارد.
نیک مرام اظهار کرد: شرایط اقتصادی و پیامدهای ناشی از نوسانات بازار طی ماههای اخیر چالشهای جدی برای پیمانکاران ایجاد کرده است،بهگونهای که افزایش هزینه دستمزد نیروی انسانی و رشد مستمر قیمت مصالح، توان مالی بسیاری از شرکتهای پیمانکاری را کاهش داده است.
وی با اشاره به انتخاب آذربایجان شرقی به دلیل سابقه فعالیت و همجواری با استانهای منطقه برای حضور در این نشست افزود: هدف از این جلسه، انتقال دغدغهها و مشکلات فعالان حوزه عمرانی به مسئولان و ایجاد بستر تصمیمگیری برای رفع موانع موجود بوده است.
وی ادامه داد: با وجود رایزنیهای متعدد و وعدههای ارائهشده از سوی مسئولان، تاکنون اقدام عملی مؤثری برای حل مشکلات پیمانکاران انجام نشده و این موضوع موجب توقف یا کند شدن اجرای بخشی از پروژههای عمرانی شده است.
دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی، تأکید کرد: کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات، موجب راکد ماندن برخی پروژهها شده و لازم است با تدوین بخشنامهها و ارائه راهکارهای اجرایی، هم منافع دولت و هم بقای اقتصادی پیمانکاران مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و پرداخت مطالبات با تأخیر انجام میشود، اجرای پروژههای عمرانی برای پیمانکاران با زیان همراه شده و ادامه این وضعیت نیازمند بازنگری فوری در سازوکارهای مالی و قراردادی است.
گرانی تورم و محدودیت مالی چالش اصلی پیمانکاران عمرانی
در ادامه نشست نسیانی،دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر فعالان حوزه ساختوساز، گفت: گرانی، تورم و محدودیتهای مالی، پیمانکاران را با چالش جدی تأمین نقدینگی روبهرو کرده است
نسیانی، هدف از برگزاری این نشست را پیگیری دغدغههای صنفی و عمومی فعالان حوزه پیمانکاری و یافتن راهکارهایی برای تأمین نقدینگی پروژههای عمرانی عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اظهار کرد: افزایش هزینهها، گرانی و تورم، پیمانکاران را با چالشهای جدی مواجه کرده و ادامه فعالیت در بسیاری از پروژههای عمرانی را دشوار ساخته است.
نسیانی افزود: پیمانکاران در توسعه عمرانی کشور و اجرای پروژههای زیرساختی، شریک اصلی دولت محسوب میشوند، اما در عمل جایگاه، سهم و مسئولیت مشخص و متناسبی برای این بخش تعریف نشده است. پیمانکاران با وجود تحمل فشارهای متعدد اقتصادی، در بسیاری از مواقع متحمل بیشترین هزینهها شدهاند.
وی با بیان اینکه محدودیتهای مالی و رشد هزینههای اقتصادی موجب افزایش مطالبات این صنف شده است، گفت: بر اساس درخواست و مطالبه عمومی پیمانکاران، نشست دوجانبهای میان انجمنهای پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی برگزار شد تا مسائل مشترک این حوزه بررسی و برای انتقال آن به سطوح تصمیمگیری جمعبندی شود.
دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی، همچنین از پیگیری رسمی مطالبات این بخش خبر داد و گفت: در همین راستا، نامهای خطاب به رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با امضای بیش از ۵۰۰ نفر از پیمانکاران از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۱۱ ارسال شده است.
وی تأکید کرد: ضروری است بستری فراهم شود تا مشکلات و دغدغههای پیمانکاران بهصورت مستقیم و مؤثر به گوش مسئولان برسد و تصمیمات لازم برای پایداری فعالیتهای عمرانی کشور اتخاذ شود.