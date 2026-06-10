اختصاص ۹۰ درصد منابع بانک کشاورزی به فعالان بخش کشاورزی/پرداخت ۳۳هزار فقره تسهیلات طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول مولایی در نشست خبری با رسانه ها گفت: در سال گذشته بیش از ۳۳ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۷.۶ همت در استان پرداخت شده که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد ۱۸ درصد و از نظر مبلغ ۴۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مولایی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه آذربایجان غربی در حوزه کشاورزی افزود: این استان به دلیل برخورداری از اراضی مستعد کشاورزی، هم‌مرزی با سه کشور و وجود پنج پایانه مرزی از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و صادرات محصولات کشاورزی برخوردار است.

وی اظهار کرد: سال گذشته ۱۱.۲ همت منابع در بانک کشاورزی استان جذب شد و این بانک از نظر جذب منابع در بین بانک‌های استان جایگاه چهارم را کسب کرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹۰ درصد منابع بانک در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد، افزود: در راستای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز برای توسعه واحدهای پرواربندی و رونق واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

مولایی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی موجب افزایش ۳.۵ برابری هزینه‌های تولید شد که برای کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان، طرح کیف پول «نوین‌پی» اجرایی شد و در این قالب ۱۶۷ فقره اعتبار الکترونیکی به مبلغ ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال با کارمزد یک تا ۲ درصد پرداخت شده است.

وی با اشاره به اقدامات بانک در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: ۱۴ شعبه بانک کشاورزی در سال جاری با صرف ۳۳۰ میلیارد ریال به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است سایر شعب ملکی بانک نیز پس از اخذ مجوزهای لازم به این سامانه‌ها مجهز شوند.

مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۷ شعبه بانک کشاورزی در استان فعال است که ۳۶ شعبه آن ملکی بوده و امکان اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی در آنها فراهم است.

وی همچنین از حمایت ویژه بانک از گندمکاران خبر داد و گفت: کشاورزانی که محصول خود را به مراکز خرید و سیلوهای گندم تحویل دهند، می‌توانند در قالب کیف پول اعتباری بانک تا سقف ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات بدون کارمزد دریافت کنند.

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