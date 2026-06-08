پرداخت ۴۳۲ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه اسکان جنگ در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، خلیل ایمانی در گفت و‌گو با خبرنگاران، با اشاره به عملکرد این بانک در حوزه تأمین مالی مسکن و حمایت از خانوارها، اظهار کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای کشور، نقش مؤثری در اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن ایفا کرده است.

ایمانی افزود: در پی خسارت‌های ناشی از جنگ، ۹۲ فقره تسهیلات ودیعه اسکان به ارزش ۴۳۲ میلیارد ریال پرداخت شده که ۱۰۰ درصد تعهدات بانک در این بخش محقق شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۱ فقره تسهیلات تنها در یک روز پرداخت شد و مابقی نیز در کمتر از یک ماه به متقاضیان اختصاص یافت.

ایمانی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: تاکنون برای ۱۰ هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی قرارداد منعقد شده که از این تعداد، چهار هزار و ۵۰۰ واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیر شعب بانک مسکن آذربایجان غربی افزود: از مجموع واحدهای قرارداد شده، سه هزار و ۵۱۱ واحد در ارومیه، یک هزار و ۴۶۵ واحد در میاندوآب، ۸۴۸ واحد در ماکو، ۶۲۷ واحد در مهاباد، ۴۲۶ واحد در چالدران، ۳۱۵ واحد در شاهین‌دژ، ۳۱۱ واحد در خوی، ۲۲۹ واحد در سلماس و ۸۴۸ واحد در بوکان قرار دارد.

ایمانی همچنین از پرداخت ۱۰ هزار و ۹۵۰ فقره تسهیلات به ارزش ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: در دو ماهه نخست سال جاری نیز دو هزار و ۱۳۲ فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود برخورداری از تنها پنج درصد نیروی انسانی شبکه بانکی کشور، ۵۵ درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کرده است، افزود: در حال حاضر هیچ متقاضی در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان وجود ندارد.

ایمانی ادامه داد: بانک مسکن در راستای حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت نیز ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند سوم پرداخت کرده است.

مدیر شعب بانک مسکن آذربایجان غربی خاطرنشان کرد:بانک مسکن با وجود چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود، توانسته در سطح کشور با رشد ۵۷ درصدی منابع، میزان ناترازی خود را از ۱۳۶ همت به ۴۵ همت کاهش دهد.

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