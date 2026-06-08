نظارت سختگیرانه استاندارد بر تجهیزات انرژیبر در آذربایجان غربی
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی از تشدید نظارت بر تجهیزات انرژیبر در استان خبر داد و گفت: نصب برچسب انرژی بر روی این تجهیزات یک الزام قانونی است که علاوه بر کمک به انتخاب آگاهانه مصرفکنندگان، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و حفاظت از منابع ملی ایفا میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم فخری با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای مصرف انرژی در تجهیزات انرژیبر، گفت: نصب برچسب انرژی بر روی این تجهیزات علاوه بر اینکه یک الزام قانونی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان است، به مصرفکنندگان نیز کمک میکند تا در زمان خرید، بهرهوری انرژی را به عنوان یکی از مهمترین معیارهای انتخاب مدنظر قرار دهند.
فخری اظهار کرد: تمامی تجهیزات انرژیبر مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد هستند و رعایت الزامات تعیینشده در این حوزه نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از منابع ملی دارد.
وی افزود: استانداردسازی تجهیزات انرژیبر تأثیر مستقیمی بر کنترل مصرف آب، برق و گاز دارد و از هدررفت منابع ارزشمند کشور جلوگیری میکند.
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با اشاره به نظارت مستمر بر بازار و واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: کارشناسان این ادارهکل بهصورت مداوم بازار را پایش کرده و با رصد دقیق واحدهای تولیدی، بر رعایت شاخصها و معیارهای مصرف انرژی در تجهیزات انرژیبر نظارت میکنند تا از عرضه کالاهای فاقد استانداردهای ملی جلوگیری شود.
فخری همچنین مشارکت مردم در استفاده از کالاهای استاندارد و کممصرف را ضروری دانست و گفت: انتخاب و استفاده از تجهیزات دارای برچسب انرژی معتبر، گامی مؤثر در حفظ منابع حیاتی استان و کشور و کاهش هزینههای مصرف انرژی خانوارها خواهد بود.