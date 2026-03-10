به گزارش خبرنگار ایلنا، شهین جهانگیری در بازدید میدانی از میدان میوه و تره بار ارومیه،ضمن بررسی وضعیت تأمین کالا، غرفه‌داران را «سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی» نامید و گفت: سربازان اقتصادی با تأمین کالاهای اساسی، آرامش را به سفره‌های مردم غیور ارومیه هدیه می‌دهند.

جهانگیری تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد اختلال در معیشت مردم است، وفور نعمت و ثبات قیمت‌ها در این میدان، نشان‌دهنده غیرت و تعهد کاسبانِ باایمانی است که اجازه نداده‌اند فشارهای جنگی، سفره‌های مردم را کوچک کند.

وی با اشاره به موجودی مطلوب کالاهای استراتژیک مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی در غرفه‌ها، از مدیریت هوشمندانه سازمان میادین و تعامل مثبت اتاق اصناف و اتحادیه قدردانی کرد و گفت: امروز هر غرفه در این میدان، یک سنگر اقتصادی است.

نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه هم اکنون نبض سفره مردم در دستان سربازان اقتصادی است گفت:این که مردم ارومیه می‌توانند با قیمتی معقول و در بستری امن، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند، حاصل همدلی همه مجموعه‌هاست.

جهانگیری تأکید کرد: به عنوان نماینده مردم، پیگیر رفع موانع توزیع و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سطوح ملی خواهم بود تا چرخه تأمین کالا در ارومیه با قدرت تمام به حرکت خود ادامه دهد.

