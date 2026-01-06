خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی:

جشنواره‌ها بستری برای شکوفایی توانمندی‌های افراد دارای معلولیت هستند

جشنواره‌ها بستری برای شکوفایی توانمندی‌های افراد دارای معلولیت هستند
کد خبر : 1738309
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: افراد دارای معلولیت از توانمندی‌های بسیاری برخوردارند و با ایجاد بسترهای مناسب برای تبیین و معرفی این ظرفیت‌ها، می‌توان زمینه حضور فعال‌تر، افزایش اعتمادبه‌نفس و نقش‌آفرینی مؤثر آنان را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول بابایان، سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، در آیین تجلیل از فعالان هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «طلوع»، با اشاره به پایان این جشنواره، از نقش مؤثر رسانه‌ها در انعکاس این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و افزود: حضور فعال، مستمر و حرفه‌ای رسانه‌ها در پوشش خبری جشنواره، نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی توانمندی‌های هنری افراد دارای معلولیت و بازتاب تلاش‌های صورت‌گرفته در افکار عمومی داشت.

بابایان افزود: بدون همراهی رسانه‌ها، بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها مغفول می‌ماند.

وی گفت: نوع پوشش خبری انجام‌شده در سطحی حرفه‌ای و شایسته بود و همین امر موجب شد جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت، علاوه بر سطح استانی، در سطح ملی نیز بازتاب مناسبی داشته باشد که این موضوع مایه افتخار استان است و توانست ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه را به‌خوبی معرفی کند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای میزبانی مطلوب از هنرمندان دارای معلولیت تصریح کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، تلاش شد تا در حوزه مناسب‌سازی محل اسکان و مکان برگزاری برنامه‌ها، شرایط مطلوبی فراهم شود و مجموعه عوامل اجرایی با حداکثر توان در برگزاری هرچه بهتر این رویداد مشارکت داشتند.

بابایان ابراز امیدواری کرد: با رفع نواقص موجود، به‌ویژه در زمینه مناسب‌سازی فضاهای شهری و فرهنگی، شاهد تداوم و ارتقای کیفی این‌گونه رویدادها در سال‌های آینده باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی