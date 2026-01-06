به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول بابایان، سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، در آیین تجلیل از فعالان هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «طلوع»، با اشاره به پایان این جشنواره، از نقش مؤثر رسانه‌ها در انعکاس این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و افزود: حضور فعال، مستمر و حرفه‌ای رسانه‌ها در پوشش خبری جشنواره، نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی توانمندی‌های هنری افراد دارای معلولیت و بازتاب تلاش‌های صورت‌گرفته در افکار عمومی داشت.

بابایان افزود: بدون همراهی رسانه‌ها، بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها مغفول می‌ماند.

وی گفت: نوع پوشش خبری انجام‌شده در سطحی حرفه‌ای و شایسته بود و همین امر موجب شد جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت، علاوه بر سطح استانی، در سطح ملی نیز بازتاب مناسبی داشته باشد که این موضوع مایه افتخار استان است و توانست ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه را به‌خوبی معرفی کند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای میزبانی مطلوب از هنرمندان دارای معلولیت تصریح کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، تلاش شد تا در حوزه مناسب‌سازی محل اسکان و مکان برگزاری برنامه‌ها، شرایط مطلوبی فراهم شود و مجموعه عوامل اجرایی با حداکثر توان در برگزاری هرچه بهتر این رویداد مشارکت داشتند.

بابایان ابراز امیدواری کرد: با رفع نواقص موجود، به‌ویژه در زمینه مناسب‌سازی فضاهای شهری و فرهنگی، شاهد تداوم و ارتقای کیفی این‌گونه رویدادها در سال‌های آینده باشیم.

