مشکلات تأمین کالاهای اساسی در حال رفع است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا اصغری، در نشست با اصناف و بازاریان استان، با اشاره به چالش‌های تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: بخش زیادی از مشکلات موجود به موضوع تخصیص ارز دولتی بازمی‌گشت که باعث ایجاد اختلال در فرآیند تأمین، از ابتدای زنجیره تا مرحله توزیع شده بود.

وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر که امکان واردات از مرزهای استان را فراهم کرده است، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شود.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان گفت: با تلاش تولیدکنندگان، روزانه حدود ۳۵۰ تن مرغ در استان تولید می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مازاد آن به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

اصغری در پایان از آغاز توزیع گسترده نهاده‌های دامی در استان طی روزهای آینده خبر داد و تأکید کرد: این اقدام نقش مؤثری در پایداری تولید و تنظیم بازار خواهد داشت.

