رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی:
اصناف و بازاریان استان نقش مؤثری در امنیت و توسعه دارند
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، با بیان اینکه،اصناف و بازاریان استان نقش موثری در امنیت و توسعه دارند گفت: مدیریت و هدایت اعتراضات باید در اختیار خود بازاریان و اصناف باشد و اجازه میدان داری به افراد غیرمرتبط داده نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی در دیدار با بازاریان و اصناف استان با اشاره به روحیه تعهد و مسئولیتپذیری فعالان اقتصادی گفت: بیشتر بازاریان و اصناف استان افرادی پرتلاش و متعهد هستند و این ویژگی از شاخصههای مهم آذربایجان غربی به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش برجسته اصناف در فعالیتهای اجتماعی افزود:بازاریان و اصناف استان موفق شدند رکورد جمعآوری کمکهای مردمی در ستاد دیه را بشکنند و در مدت چند ساعت بیش از ۴۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمعآوری کردند که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی بر لزوم انعکاس بهموقع مشکلات و رسیدگی قانونی به آنها تأکید کرد و گفت: مدیریت و هدایت اعتراضات باید در اختیار خود بازاریان و اصناف باشد و اجازه میدانداری به افراد غیرمرتبط داده نشود.
عتباتی با بیان اینکه همه ما در ایجاد و حفظ امنیت مسئول هستیم، اظهار داشت: حفظ امنیت استان نیازمند همکاری همگانی است و با توجه به هممرزی آذربایجان غربی با سه کشور، این مسئولیت مضاعف میشود.
وی در پایان با اشاره به نگاه توسعهمحور مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: در کنار این نگاه، لازم است اصناف و بازاریان نیز با ظرفیتسازی و همراهی، نقش مؤثرتری در مسیر توسعه استان ایفا کنند.