رییس اتاق تعاون استان خبر داد:
برگزاری سه نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاون، ارومفود و لوازم خانگی در آذربایجان غربی
رئیس اتاق تعاون آذربایجان غربی از برگزاری سه نمایشگاه تخصصی در حوزه توانمندیهای تعاون، صنایع غذایی و لوازم خانگی تا پایان سال جاری خبر داد و این رویدادها را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و حمایت از تعاونیهای استان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، باقر خلیلی، در گفت و گو با خبرنگاان، از برگزاری سه نمایشگاه تخصصی تا پایان سال در استان خبر داد و گفت: نمایشگاه توانمندیهای تعاون از ۱۶ تا ۱۹ دیماه، نمایشگاه ارومفود از ۳۰ دی تا ۳ بهمنماه و نمایشگاه لوازم خانگی از ۲۱ تا ۲۴ بهمنماه برگزار خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاهها را معرفی توانمندیهای تولیدی منطقه، حمایت از تعاونیها، فروش مستقیم محصولات، ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و معرفی غذاها و تولیدات بومی استان عنوان کرد.
رئیس اتاق تعاون آذربایجان غربی با تأکید بر نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان، خواستار همراهی و تلاش بیشتر رسانهها برای اطلاعرسانی هرچه بهتر این رویدادها شد.
خلیلی همچنین به موضوع ایجاد نمایشگاه بینالمللی خوی اشاره کرد و گفت: این پروژه که در دولت نهم به تصویب رسیده بود، سالها بلاتکلیف مانده بود اما با همراهی استاندار آذربایجان غربی و معاون عمرانی استان، پنج هکتار زمین برای احداث آن اختصاص یافته و بهزودی عملیات کلنگزنی این مجموعه آغاز خواهد شد.
وی در پایان حلوفصل مشکلات تعاونیها را از اولویتهای اتاق تعاون استان برشمرد و افزود: حمایت از بخش تعاون و رفع موانع پیشروی این بخش، نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان خواهد داشت.