رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:
پیشگیری از جرائم انتخاباتی بر برخورد مقدم است
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم پیشبینی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گفت: رصد و کنترل فضای مجازی، جلوگیری از ورود پولهای کثیف و ممانعت از مداخله افراد مسئلهدار در حوزه تبلیغات و انتخابات، بهصورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی، در نخستین جلسه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی که با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و نظارتی استان و ارتباط ویدئوکنفرانسی حوزههای قضایی برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای نقده و پیرانشهر پیشرو است و همه دستگاهها مکلفند زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه انتخابات از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، افزود: پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی بر هرگونه برخورد قضایی اولویت دارد و باید با برنامهریزی دقیق، از بروز تخلفات جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: ۶۸ نماینده قضایی برای هیأتهای اجرایی در سراسر استان تعیین شده و ابلاغ قضات ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی صادر شده است. همچنین به دادستانهای حوزههای قضایی دستور داده شده است با ورود بهموقع و صدور دستورات لازم، از مجریان قانون حمایت کنند.
عتباتی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رأی مردم حقالناس است، گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام در جهت خدشهدار کردن وحدت و انسجام ملی و مذهبی، قاطعانه برخورد خواهد کرد و این اقدامات علاوه بر تخلف انتخاباتی، میتواند مصداق اقدام علیه امنیت ملی باشد.
وی همچنین بر لزوم رصد و کنترل فضای مجازی در چارچوب مقررات قانونی تأکید کرد و افزود: ممانعت جدی از ورود پولهای کثیف و هرگونه مداخله افراد مسئلهدار در حوزه تبلیغات و انتخابات، از خطوط قرمز دستگاه قضایی است.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه با اشاره به حضور استان آذربایجان غربی در ستاد ملی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: این استان جزو استانهایی است که بهصورت حضوری در جلسات ستاد کشوری شرکت خواهد کرد و اعضای استانی میتوانند دغدغههای خود را برای طرح در سطح ملی ارائه دهند.