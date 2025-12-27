خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

پیشگیری از جرائم انتخاباتی بر برخورد مقدم است

پیشگیری از جرائم انتخاباتی بر برخورد مقدم است
کد خبر : 1733583
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گفت: رصد و کنترل فضای مجازی، جلوگیری از ورود پول‌های کثیف و ممانعت از مداخله افراد مسئله‌دار در حوزه تبلیغات و انتخابات، به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی، در نخستین جلسه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی که با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و نظارتی استان و ارتباط ویدئوکنفرانسی حوزه‌های قضایی برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های نقده و پیرانشهر پیش‌رو است و همه دستگاه‌ها مکلفند زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه انتخابات از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، افزود: پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی بر هرگونه برخورد قضایی اولویت دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از بروز تخلفات جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: ۶۸ نماینده قضایی برای هیأت‌های اجرایی در سراسر استان تعیین شده و ابلاغ قضات ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی صادر شده است. همچنین به دادستان‌های حوزه‌های قضایی دستور داده شده است با ورود به‌موقع و صدور دستورات لازم، از مجریان قانون حمایت کنند.

عتباتی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رأی مردم حق‌الناس است، گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام در جهت خدشه‌دار کردن وحدت و انسجام ملی و مذهبی، قاطعانه برخورد خواهد کرد و این اقدامات علاوه بر تخلف انتخاباتی، می‌تواند مصداق اقدام علیه امنیت ملی باشد.

وی همچنین بر لزوم رصد و کنترل فضای مجازی در چارچوب مقررات قانونی تأکید کرد و افزود: ممانعت جدی از ورود پول‌های کثیف و هرگونه مداخله افراد مسئله‌دار در حوزه تبلیغات و انتخابات، از خطوط قرمز دستگاه قضایی است.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه با اشاره به حضور استان آذربایجان غربی در ستاد ملی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: این استان جزو استان‌هایی است که به‌صورت حضوری در جلسات ستاد کشوری شرکت خواهد کرد و اعضای استانی می‌توانند دغدغه‌های خود را برای طرح در سطح ملی ارائه دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا