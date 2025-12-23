خبرگزاری کار ایران
اجرای عملیات راهسازی در ۵ قطعه از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو

کد خبر : 1731689
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: عملیات راهسازی در ۴۸ کیلومتر از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در قالب پنج قطعه در حال اجراست.

به گزارش ایلنا، پیمان آرامون در این رابطه، اظهار داشت:  قطعه یک این محور ۱۰ کیلومتر از سمت سه راهی ایواوغلی بوده و  در حال حاضر زیربارترافیک رفته است.

وی ادامه داد: بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به روز برای اجرای این قطعه از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۱۱ کیلومتر بوده و عملیات راهسازی از سمت ورودی گیت به سمت قره ضیاالدین در حال اجراست.

آرامون بیان کرد: ابنیه های فنی و مراحل خاکریزی در قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به اتمام رسیده و این قطعه ۴۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی افزود: اعتبار پیش بینی شده  برای قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: قطعه ۳ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به طول ۵ کیلومتر است و این قطعه نیز از سه راهی قره ضیاالدین به سمت گیت ورودی منطقه آزاد ماکو اجرایی می‌شود.

آرامون بیان کرد: عملیات اجرایی در قطعه ۳ این طرح نیز در دست اجرا بوده و تاکنون این قطعه ۶۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی اضافه کرد: اعتبار پیش بینی شده  برای قطعه ۳ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات قطعه چهارم این محور نیز در دست اجراست، گفت: این قطعه نیز ۱۰ کیلومتر بوده و برای اجرای آن ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

آرامون اضافه کرد: قطعه پنجم محور نیز به طول ۱۲ کیلومتر و با هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی روند اجرایی آن طی روزهای گذشته آغاز شد.

