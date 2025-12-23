اجرای عملیات راهسازی در ۵ قطعه از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو

به گزارش ایلنا، پیمان آرامون در این رابطه، اظهار داشت: قطعه یک این محور ۱۰ کیلومتر از سمت سه راهی ایواوغلی بوده و در حال حاضر زیربارترافیک رفته است.

وی ادامه داد: بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به روز برای اجرای این قطعه از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۱۱ کیلومتر بوده و عملیات راهسازی از سمت ورودی گیت به سمت قره ضیاالدین در حال اجراست.

آرامون بیان کرد: ابنیه های فنی و مراحل خاکریزی در قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به اتمام رسیده و این قطعه ۴۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی افزود: اعتبار پیش بینی شده برای قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: قطعه ۳ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به طول ۵ کیلومتر است و این قطعه نیز از سه راهی قره ضیاالدین به سمت گیت ورودی منطقه آزاد ماکو اجرایی می‌شود.

آرامون بیان کرد: عملیات اجرایی در قطعه ۳ این طرح نیز در دست اجرا بوده و تاکنون این قطعه ۶۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی اضافه کرد: اعتبار پیش بینی شده برای قطعه ۳ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات قطعه چهارم این محور نیز در دست اجراست، گفت: این قطعه نیز ۱۰ کیلومتر بوده و برای اجرای آن ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

آرامون اضافه کرد: قطعه پنجم محور نیز به طول ۱۲ کیلومتر و با هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی روند اجرایی آن طی روزهای گذشته آغاز شد.

