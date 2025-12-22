مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی:
جشنواره «طلوع» از بهترین جشنوارههای کشوری است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه جشنواره «طلوع» یکی از بهترین جشنوارههای کشوری به شمار میرود، گفت: استقبال گسترده از این رویداد فرهنگی ـ هنری موجب ارتقای روحیه افراد دارای معلولیت میشود و رسانهها نقش مهمی در معرفی و پوشش مناسب این جشنواره دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نوروزی، جشنواره «طلوع» را یکی از بهترین جشنوارههای کشوری عنوان کرد و گفت: میزبانی هفتمین دوره این جشنواره به استان آذربایجان غربی واگذار شده است.
وی با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد فرهنگی ـ هنری افزود: برگزاری چنین جشنوارههایی نقش مؤثری در ارتقای روحیه افراد دارای معلولیت دارد.
نوروزی با تأکید بر اینکه معلولیت محدودیت نیست، تصریح کرد: بسیاری از افراد دارای معلولیت توانستهاند با فعالیت در عرصههای فرهنگی و هنری، توانمندیهای خود را به اثبات برسانند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین از رسانهها خواست با پوشش خبری مناسب، در معرفی هرچه بهتر این جشنواره تلاش کرده و زمینه استقبال شایسته از آن را فراهم کنند.
برگزاری جشنواره «طلوع» برای نخستینبار در ارومیه
در ادامه این نشست،علی ضیایی دبیر اجرایی جشنواره «طلوع» از برگزاری این رویداد فرهنگی ـ هنری در روزهای ۷ تا ۱۰ دیماه در ارومیه خبر داد و گفت: این جشنواره برای نخستینبار به میزبانی این شهر برگزار میشود و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنری استان آذربایجان غربی است.
ضیایی با اشاره به حضور هنرمندان توانمند در استان تصریح کرد: هنرمندان بینالمللی متعددی در استان فعالیت دارند که میتوان از ظرفیت و توانمندی آنان در راستای ارتقای کیفیت آثار هنری بهره برد.