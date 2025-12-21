افزایش ۲۳ درصدی تماس شهروندان آذربایجان غربی با پلیس ۱۱۰
رئیس مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ آذربایجان غربی از افزایش ۲۳ درصدی تماسهای مردمی با این مرکز خبر داد و گفت: اخبار عملیاتی نیز با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده که نشاندهنده اعتماد شهروندان و نقش مؤثر پلیس در رسیدگی سریع به حوادث است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کیومرث پاکدل با اشاره به نقش مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ بهعنوان یکی از نخستین پلهای ارتباطی شهروندان با پلیس، از افزایش ۲۳ درصدی تماسهای مردمی با پلیس ۱۱۰ در استان آذربایجان غربی خبر داد.
وی افزود: همچنین اخبار عملیاتی با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده که این موضوع بیانگر اعتماد شهروندان و بهکارگیری پلیس برای تأمین امنیت و رسیدگی به حوادث است.
پاکدل ادامه داد: مشاورههای ارائهشده از طریق پلیس ۱۱۰ نیز یک درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، میانگین زمان حضور پلیس در محل حادثه ۱۵ دقیقه است که بر اساس ارزیابیهای انجامشده، این زمان در اخبار فوریتی بهطور کامل رعایت میشود.
پاکدل ادامه داد: همچنین،طی هشت ماهه گذشته سال جاری ۸۱ مورد اخبار پیامکی به پلیس ارسال شده که ۴۶ مورد ان عملیاتی شده است.
رئیس مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ آذربایجان غربی با بیان اینکه،سامانه ای در مرکز فوریت های ۱۱۰ وجود دارد که شهروندان می توانند سد معبر را گزارش دهند گفت: طی هشت ماهه گذشته گزارش سد معبر در استان ۱۵۸ درصد افزایش پیدا کرده است.