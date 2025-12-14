خبرگزاری کار ایران
فعالیت ۷۸ باب جایگاه عرضه سوخت در جنوب آذربایجان غربی/هیچ گونه کمبودی در عرضه سوخت وجود ندارد

فعالیت ۷۸ باب جایگاه عرضه سوخت در جنوب آذربایجان غربی/هیچ گونه کمبودی در عرضه سوخت وجود ندارد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب از فعالیت ۷۸باب جایگاه عرضه سوخت در جنوب آذربایجان غربی خبرداد و گفت: هیچ گونه کمبودی در عرضه سوخت وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمت حاجی زاده در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به آمادگی جایگاه‌ها برای اجرای طرح سه‌نرخی شدن، گفت: خوشبختانه در حال حاضر عرضه بنزین در جایگاه‌های جنوب استان به‌طور عادی ادامه دارد و هیچ‌گونه کمبود یا صفی مشاهده نمی‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: با وجود الزام استفاده از کارت سوخت برای دریافت سهمیه، افرادی که فاقد کارت هستند می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سامانه مربوطه نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.

حاجی‌زاده تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت در جنوب آذربایجان‌غربی را ۷۸ باب اعلام کرد و افزود: این جایگاه‌ها تحت نظارت مستقیم تیم‌های تخصصی قرار دارند تا ضمن رعایت استانداردهای ایمنی، کیفیت سوخت و خدمات‌دهی به شهروندان تضمین شود.

حاجی زاده گفت: هشت تیم نظارت و کنترل در شهرهای جنوب استان حضور دارند و تمامی مراحل اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین شامل فروش با نرخ آزاد، سهمیه‌ای و کارت‌سوخت جایگاه‌ها را به‌صورت میدانی بررسی می‌کنند.

وی هدف اصلی اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین، را کنترل مصرف سوخت، کاهش ترافیک جایگاه‌ها و افزایش عدالت در توزیع سوخت عنوان کرد و گفت:نظارت میدانی تیم‌ها نقش کلیدی در تحقق این اهداف دارد.

ثبت نام آلپاری