آغاز طرح ویژه نظارتی بازار شب یلدا در آذربایجانغربی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی از آغاز طرح ویژه نظارتی شب یلدا و برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار در راستای تضمین حقوق مصرفکنندگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین نجفزاده اظهار کرد: بهمنظور نظارت بر بازار کالاهای مصرفی شب یلدا و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد سودجو، طرح ویژه نظارتی از ۱۵ آذر تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
وی افزود: این طرح با هدف کنترل هدفمند بازار، پیشگیری از تخلفات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با افزایش خودسرانه قیمت اقلام پرمصرف مانند آجیل، شیرینی، میوه، حبوبات، گوشت، قند و شکر اجرا خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی تصریح کرد: اکیپهای گشت مشترک با همکاری دستگاههای نظارتی، بازرسیهای میدانی انجام داده و با هرگونه تخلف، به ویژه گرانفروشی و احتکار، برخورد سریع و قاطع خواهند داشت.
نجف زاده افزود:رسیدگی به شکایات نیز در این ایام خارج از نوبت و با سرعت بیشتری صورت میگیرد و در صورت تکرار تخلف، اقدامات شدیدتری مانند مهر و موم، نصب پارچه و جریمههای بازدارنده اعمال خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و شماره ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش دهند تا رسیدگی فوری صورت گیرد.