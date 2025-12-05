خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی:

زیرساخت‌ها در سایت ۴۵ هکتاری شهر جدید گلمان توسعه می یابد

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: توسعه زیرساخت‌های لازم در سایت ۴۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان با جدیت در حال انجام بوده و این سایت بر مدار توسعه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان آرامون در بازدید روز جمعه از روند اجرای طرح‌ نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان ارومیه، در جمع خبرنگارن افزود: این سایت قابلیت بارگذاری ۸۴۴ واحد مسکونی را دارد که در حال حاضر ۵۴۴ واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های این سایت با جدیت در حال انجام است و با تاکیدات مقام عالی وزارت و همچنین پیگیری‌های مقام عالی استان به زودی شاهد توسعه زیرساخت‌های لازم در سایت ۴۵ هکتاری شیرین اولر گلمان خواهیم بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای توسعه زیرساخت‌های پایدار شهر در سایت ۴۵ هکتاری شهر جدید گلمان لازم و ضروری است.

آرامون تاکید کرد: روند اجرای طرح آماده‌سازی زیرساخت‌های سایت ۴۵ هکتاری در شهر جدید گلمان به صورت روزانه رصد و بازدیدهای هفتگی در حال انجام است تا امکانات لازم در اختیار ساکنان ایت واحدها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: باید به این مساله توجه کرد که آماده‌سازی اراضی و ایجاد زیرساخت‌ها، بستر تحقق عدالت شهری و حمایت از خانواده‌ها را فراهم می‌کند و تکمیل زیرساخت‌ها، به الگویی برای شهرسازی متوازن، تبدیل می‌شود.

