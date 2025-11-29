خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

سرویس رایگان برای کارمندان و تعطیلی کارخانجات شهرداری ارومیه برای مهار آلودگی هوا

شهردار ارومیه از ارائه سرویس حمل‌ونقل رایگان به کارمندان ادارات و تعطیلی موقت کارخانجات و فعالیت‌های عمرانی شهرداری در راستای کاهش آلودگی هوا خبر داد.

آیدین رحمانی رضائیه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ضرورت کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و نقش مدیریت شهری در این زمینه اظهار کرد: شهرداری ارومیه آمادگی دارد از ساعت ۶ تا ۸ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، سرویس حمل‌ونقل عمومی رایگان برای کارمندان ادارات و دستگاه‌های دولتی ارائه کند.

وی افزود: سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر موظف است از روز شنبه ۸ آذرماه هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی لازم را برای اجرای این طرح انجام دهد.

شهردار ارومیه همچنین از توقف فعالیت ماشین‌آلات سنگین سازمان‌های عمرانی و خدماتی شهرداری تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: تنها خودروهای جمع‌آوری پسماند و آتش‌نشانی از این محدودیت مستثنی هستند.

رحمانی رضائیه در ادامه افزود:همچنین، کارخانه‌های شن‌ و ماسه، آسفالت، ایمن‌بتن و معادن وابسته به شهرداری نیز تا بهبود شرایط آلودگی هوا تعطیل خواهند بود.

وی هدف از این تصمیم را «حفظ سلامت شهروندان، کاهش آلاینده‌ها و ایجاد آرامش روانی در شرایط بحرانی» عنوان کرد.

شهردار ارومیه با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف شهرداری در دوران بحران اظهار داشت: هم‌زمان با پیش‌بینی بارش‌ها، نظارت و بازرسی دقیق باید انجام شود و هرگونه ناهماهنگی می‌تواند مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کند.

وی افزود: تمامی معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های شهرداری در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا خدمات‌رسانی به‌صورت مطلوب انجام شود و از بروز آب‌گرفتگی و سایر مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.

