مدیر کل راهداری آذربایجان غربی تاکید کرد؛
ضرورت تکریم مرزنشینان و تسهیل تردد مسافران ایرانی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: مرزها تنها گذرگاه اقتصادی نیستند، بلکه پل ارتباطی و دوستی میان ملتها محسوب میشوند و باید با تکریم مرزنشینان و تسهیل تردد مسافران ایرانی و ترک، بستر اعتماد و همکاری متقابل میان دو کشور بیش از پیش تقویت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسلان شکری در دیدار با سرکنسول جمهوری ترکیه، بر ضرورت تکریم مرزنشینان، تسهیل تردد مسافران ایرانی و ترک و تسریع در راهاندازی مرز کوزهرش سلماس تأکید کرد.
شکری، با اشاره به اهمیت مرزها در توسعه روابط دو کشور اظهار داشت:مرزها تنها گذرگاه اقتصادی نیستند، بلکه پل ارتباطی و دوستی میان ملتها بهشمار میآیند. انتظار میرود طرف ترک با نگاهی احترامآمیز و سازنده به مرزنشینان و مسافران ایرانی بنگرد تا روابط دو کشور بر پایه اعتماد و همکاری متقابل تقویت شود.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی دروازه غربی ایران و حلقه اتصال کشور با اروپا است، افزود: این استان سه مرز فعال با ترکیه دارد و با راهاندازی مرز جدید کوزهرش سلماس، ظرفیتهای اقتصادی، ترانزیتی و گردشگری منطقه بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. فعالسازی این مرز باید با همکاری و اراده جدی دو کشور تسریع شود.
شکری در ادامه از ایمنسازی و بهسازی محورهای منتهی به پایانههای مرزی بازرگان، سرو، رازی و تمرچین بهعنوان اولویتهای اصلی راهداری استان یاد کرد و گفت:تمامی مسیرهای مرزی در حال تجهیز با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل عبور ناوگان هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از آمادگی استان برای جذب سرمایهگذاران ترک در پروژههای حملونقلی و زیرساختهای مرزی خبر داد و اظهار داشت:در چارچوب سیاستهای توسعهای استاندار آذربایجانغربی، از حضور سرمایهگذاران ترک استقبال میکنیم و آمادهایم زمینه اجرای پروژههای مشترک در بخش حملونقل و پایانهها را فراهم کنیم.
وی در پایان تأکید کرد:ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با رویکردی توسعهمحور، گسترش تعاملات مرزی، تکریم مردم مناطق مرزی و تسهیل تجارت بینالمللی را در اولویت کاری خود قرار داده و امیدواریم با تداوم همکاری میان ایران و ترکیه، گامهای مؤثری در مسیر رشد و رفاه مرزنشینان برداشته شود.