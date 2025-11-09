خبرگزاری کار ایران
آب شرب تکاب و شاهین‌دژ کاملاً سالم است / پایش مستمر کیفیت آب در آذربایجان‌غربی
کد خبر : 1711490
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت: آب شرب شهرهای تکاب و شاهین‌دژ فاقد هرگونه آلودگی فیزیکی، شیمیایی و میکروبی بوده و به‌صورت مستمر و دقیق پایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی نجفی،  در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به شائبه‌های مطرح‌شده درباره آلودگی آب شرب شهر تکاب اظهار کرد: آب شرب این شهر از منابع آب سطحی و از طریق تصفیه‌خانه‌ای مجهز و پیشرفته تأمین می‌شود و به‌صورت مستمر توسط آزمایشگاه‌های شرکت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان پایش می‌گردد.

وی افزود: بر اساس آخرین نتایج آنالیزها از محل تولید تا نقطه مصرف، تمام پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی آب شرب شهر تکاب در محدوده استاندارد ملی ایران قرار دارد و نتایج آزمایش‌ها در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان موجود است.

نجفی،همچنین با اشاره به وضعیت تأمین آب شهر شاهین‌دژ گفت: آب شرب این شهر از طریق منابع آب زیرزمینی شامل هشت حلقه چاه عمیق تأمین می‌شود و کیفیت آن نیز بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده، کاملاً مطابق استاندارد ملی ایران است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کندی اجرای برخی پروژه‌ها در سطح استان تصریح کرد: عوامل مختلفی از جمله محدودیت منابع مالی، تغییرات اقلیمی و مشکلات فنی و اجرایی موجب کندی اجرای طرح‌ها شده است؛ با این حال این شرکت با اولویت‌بندی پروژه‌ها و تأمین منابع، تلاش دارد اجرای طرح‌ها با حداقل تأخیر انجام شود.

