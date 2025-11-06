به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در آیین کلنگ‌زنی احداث کشتارگاه صنعتی در میاندوآب اظهار کرد:میاندوآب بهترین موقعیت تجاری استان را دارد و در رأس آن، منابع انسانی و سرمایه‌های بومی ارزشمندی قرار گرفته است.

وی افزود: استان آذربایجان‌غربی در گذشته در شاخص گرانی رتبه اول کشور را داشت، اما با وجود این ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، هیچ دلیلی برای محرومیت شهرستان‌های جنوبی استان وجود ندارد.

وی افزود: اگر مزیت‌های محلی به درستی مورد توجه قرار گیرد، دیگر هیچ شهرستانی در این استان با عنوان محروم شناخته نخواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مانع توسعه، مانع فکری است، تصریح کرد:هیچ توجیهی ندارد که دریافت یک مجوز سرمایه‌گذاری چهار سال طول بکشد. چنین فرایندهایی موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و کندی توسعه می‌شود.

رحمانی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از سرمایه‌گذاران گفت:پروژه‌های سرمایه‌گذاری، توسعه‌ای و عمرانی استان به‌صورت مستمر در حال پیگیری است و در جلسات مختلف از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای حضور و مشارکت دعوت می‌کنیم.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه،بخش مهمی از پیشرفت استان به دست سرمایه‌گذاران رقم می‌خورد ادامه داد:اگر مردم و سرمایه‌گذاران پای کار بیایند، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. توسعه واقعی با حضور مردم، مشارکت اجتماعی و حمایت از سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.

رحمانی،در پایان با اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی استان گفت: آذربایجان‌غربی در حال حرکت به سمت توسعه است و آمارها نشان می‌دهد که استان از رتبه‌های پایین در حوزه‌های مختلف فاصله گرفته و در مسیر پیشرفت قرار دارد. برای ادامه این مسیر باید موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم تا مردم خودشان پیش‌قدم شوند.

انتهای پیام/