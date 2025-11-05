تکمیل طرح های نیمه تمام و توسعه واحدهای ارزآور، اولویت وزارت صمت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید شجاعی در بازدید از کارخانه سهند درب سلماس بیان کرد: پنج تیم ویژه در آذربایجان غربی مستقر شده‌اند تا ضمن بازدید از واحدها، فرآیند تأمین مالی و حمایت از پروژه‌های دارای پتانسیل توسعه و صادرات را پیگیری کنند.

وی درباره هوشمندسازی واحدهای صنعتی و معدنی استان تأکید کرد: وزارت صمت در حوزه تحول دیجیتال سند جامعی را در یک ماه آینده نهایی خواهد کرد که شامل نگاشت نهادی و پروژه‌های تحول دیجیتال در صنعت و معدن است که تمرکز ویژه ما بر هوشمندسازی معادن است.

شجاعی با اشاره به منابع مالی گفت: اعتبارات مورد نیاز از محل حقوق دولتی معادن و همچنین اعتبارات مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید تأمین می‌شود و بر اساس هدف‌گذاری‌های سال اول دولت، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد معادن وارد چرخه فعالیت شده‌اند.

معاون وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با حمایت از طرح‌های صنعتی و معدنی آذربایجان‌غربی، علاوه بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ظرفیت تولید و ارزآوری استان و کشور افزایش یابد.

