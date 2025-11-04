خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان غربی برگزار شد

راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان غربی برگزار شد
کد خبر : 1709312
لینک کوتاه کپی شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور مردم آذربایجان‌غربی در شهرهای مختلف این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال نیز طبق روال سالهای گذشته راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز با حضور گسترده مردم و دانش آموزان در ارومیه و دیگر شهرهای استان آذربایجان غربی برگزار شد.

دانش‌آموزان استان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارها انزجار خود از آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشان دادند.

راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ارومیه از ساعت ۱۰ صبح  و از میدان ولایت فقیه آغاز شد و راهپیمایی کنندگان با طی  مسیر خیابان امام و سرداران در میدان انقلاب ارومیه تجمع کرده و با شعارهای خود اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را محکوم کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ