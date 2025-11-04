راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال نیز طبق روال سالهای گذشته راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز با حضور گسترده مردم و دانش آموزان در ارومیه و دیگر شهرهای استان آذربایجان غربی برگزار شد.

دانش‌آموزان استان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارها انزجار خود از آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشان دادند.

راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ارومیه از ساعت ۱۰ صبح و از میدان ولایت فقیه آغاز شد و راهپیمایی کنندگان با طی مسیر خیابان امام و سرداران در میدان انقلاب ارومیه تجمع کرده و با شعارهای خود اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را محکوم کردند.

