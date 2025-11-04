راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان غربی برگزار شد
راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور مردم آذربایجانغربی در شهرهای مختلف این استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال نیز طبق روال سالهای گذشته راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز با حضور گسترده مردم و دانش آموزان در ارومیه و دیگر شهرهای استان آذربایجان غربی برگزار شد.
دانشآموزان استان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارها انزجار خود از آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشان دادند.
راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ارومیه از ساعت ۱۰ صبح و از میدان ولایت فقیه آغاز شد و راهپیمایی کنندگان با طی مسیر خیابان امام و سرداران در میدان انقلاب ارومیه تجمع کرده و با شعارهای خود اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را محکوم کردند.