رییس کل دادگستری آذربایجان غربی خبرداد:

سازش در ۶۰ درصد پرونده های قضایی چایپاره

کد خبر : 1707670
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: سازش ۶۰ درصدی پرونده‌ها در حوزه قضایی چایپاره نشان از اهتمام مسولان قضایی و انتظامی این شهرستان به امر سازش دارد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی  با سفر به چایپاره در نشستی با رئیس دادگستری و فرمانده انتظامی این شهرستان بر استفاده از ظرفیت های موجود همچون شوراهای حل اختلاف و واحدهای مددکاری مراجع انتظامی برای اصلاح ذات البین تاکید کرد. 

عتباتی با تقدیر از سازش ۶۰ درصدی پرونده های مطرح شده در واحدهای مددکاری مراجع انتظامی، شورای حل اختلاف و دادگستری چایپاره گفت: این میزان سازش نشانگر اهتمام مسولان قضایی و انتظامی این شهرستان به امر سازش هست. 

وی افزود :از جمله مشکلات استان کمبود کادر قضایی است و درست است که تلاشها در جهت تامین کادر قضایی در جریان است ولی باید ورود پرونده به دستگاه قضایی را با استفاده از ظرفیت صلح و سازش مدیریت کرد و این نیاز به تقویت شوراهای حل اختلاف و واحدهای مددکاری مراجع انتظامی دارد.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: بسیاری از جرایم استان جزء جرایم قابل گذشت و کم اهمیت هستند لذا با سازش این گونه دعاوی محاکم فراغ بال بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و ارائه خدمات مطلوب قضایی خواهند داشت. 

