اجرای طرح ملی «طاها» در آذربایجان غربی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی، با اشاره به آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «طاها»، این اقدام را گامی بلند در راستای حمایت از بنگاههای خرد و کوچک و تقویت زنجیره ارزش صنعت پوشاک استان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی دهقانی در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار داشت: طرح ملی «طاها» که با هدف اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ در حوزه پوشاک طراحی شده، فرصت بینظیری برای فعالان اقتصادی و صنعتگران خلاق استان ما ایجاد خواهد کرد.
دهقانی افزود: این طرح میتواند چالشهای پیشروی واحدهای کوچک، از جمله دسترسی به بازار، تأمین مالی و استانداردسازی را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با اشاره به مزایای طرح طاها خاطرنشان کرد: همافزایی بین بنگاههای کوچک و بزرگ نهتنها بهرهوری را افزایش و هزینههای تولید را کاهش میدهد، بلکه با تضمین بازار فروش و تأمین مواد اولیه از طریق سازوکارهای اعتباری مانند برات الکترونیکی، به پایداری اشتغال و توسعه اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.
دهقانی در ادامه با اشاره به همکاریهای بیندستگاهی گفت: همانگونه که مقامات محترم وزارتخانه نیز اشاره کردند، اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط است. در استان ما نیز این هماهنگی با اداره کل صنعت، معدن و تجارت، نظام بانکی و اتحادیههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم با اجرای دقیق و سریع طرح طاها در آذربایجان غربی، شاهد جهش قابلتوجهی در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در این خطه باشیم و صنعت پوشاک استان جایگاه واقعی خود را در بازارهای ملی و حتی بینالمللی بازیابد.