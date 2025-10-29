خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کسب رتبه برتر تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوی در ارزیابی سالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

کسب رتبه برتر تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوی در ارزیابی سالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
کد خبر : 1706518
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت:تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوی در ارزیابی سالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، موفق به کسب رتبه «خیلی خوب» شد و به‌عنوان تنها تصفیه‌خانه دارای این رتبه در سطح استان آذربایجان غربی شناخته شد.

به گزارش ایلنا، تقی پاشایی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد:تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوی در ارزیابی سالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در شهریورماه سال جاری و با حضور کارشناسان ارزیاب این شرکت انجام شد، توانست رتبه «خیلی خوب» را در بین تصفیه‌خانه‌های استان کسب کند.

پاشایی افزود:کسب این رتبه حاصل تلاش، برنامه‌ریزی و همدلی تمامی همکاران حوزه بهره‌برداری، فنی و کنترل کیفی است که با تعهد و تخصص خود، عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب خوی را به سطحی مطلوب رسانده‌اند.

وی ادامه داد:در این ارزیابی، شاخص‌های مهمی مانند راندمان تصفیه، نگهداری تأسیسات، رعایت الزامات زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت محیط کار، وضعیت تجهیزات، کیفیت پساب خروجی و نحوه مدیریت بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوی در تمامی شاخص‌ها نمرات بالایی را کسب کرد.

پاشایی خاطرنشان کرد:تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوی به‌عنوان تنها تصفیه‌خانه دارای رتبه خیلی خوب در سطح استان آذربایجان غربی شناخته شده است و این موفقیت، بیانگر اهتمام جدی مجموعه شرکت در حفظ استانداردهای فنی و زیست‌محیطی است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و کارشناسان این مجموعه تأکید کرد:شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با تداوم نظارت‌های کیفی، نوسازی تجهیزات و آموزش مستمر نیروهای بهره‌بردار، در مسیر ارتقای سطح خدمات و حفاظت از محیط زیست گام برمی‌دارد و تلاش دارد این روند موفق در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ