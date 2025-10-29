کسب رتبه برتر تصفیهخانه فاضلاب شهر خوی در ارزیابی سالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت:تصفیهخانه فاضلاب شهر خوی در ارزیابی سالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، موفق به کسب رتبه «خیلی خوب» شد و بهعنوان تنها تصفیهخانه دارای این رتبه در سطح استان آذربایجان غربی شناخته شد.
به گزارش ایلنا، تقی پاشایی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد:تصفیهخانه فاضلاب شهر خوی در ارزیابی سالانه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در شهریورماه سال جاری و با حضور کارشناسان ارزیاب این شرکت انجام شد، توانست رتبه «خیلی خوب» را در بین تصفیهخانههای استان کسب کند.
پاشایی افزود:کسب این رتبه حاصل تلاش، برنامهریزی و همدلی تمامی همکاران حوزه بهرهبرداری، فنی و کنترل کیفی است که با تعهد و تخصص خود، عملکرد تصفیهخانه فاضلاب خوی را به سطحی مطلوب رساندهاند.
وی ادامه داد:در این ارزیابی، شاخصهای مهمی مانند راندمان تصفیه، نگهداری تأسیسات، رعایت الزامات زیستمحیطی، ایمنی و بهداشت محیط کار، وضعیت تجهیزات، کیفیت پساب خروجی و نحوه مدیریت بهرهبرداری مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه تصفیهخانه فاضلاب شهر خوی در تمامی شاخصها نمرات بالایی را کسب کرد.
پاشایی خاطرنشان کرد:تصفیهخانه فاضلاب شهر خوی بهعنوان تنها تصفیهخانه دارای رتبه خیلی خوب در سطح استان آذربایجان غربی شناخته شده است و این موفقیت، بیانگر اهتمام جدی مجموعه شرکت در حفظ استانداردهای فنی و زیستمحیطی است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان و کارشناسان این مجموعه تأکید کرد:شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با تداوم نظارتهای کیفی، نوسازی تجهیزات و آموزش مستمر نیروهای بهرهبردار، در مسیر ارتقای سطح خدمات و حفاظت از محیط زیست گام برمیدارد و تلاش دارد این روند موفق در سالهای آینده نیز تداوم یابد.