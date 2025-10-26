استاندار آذربایجانغربی:
توسعه استان با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت شتاب گرفته است
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار در همه عرصههای خدمت تأکید کرده و گفت: سادگی و معنویت در زندگی خانوادههای شهدا جلوهای از اخلاص و ایمان است که باید به الگویی برای مدیران و نسلهای آینده تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، افزود: تفکر ایثار و روحیه جهادی باید در متن برنامههای توسعهای آذربایجانغربی نهادینه شود.
وی خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی که روزی در زمره مناطق محروم کشور بود، امروز با الهام از فرهنگ ایثارگری و با تلاش جمعی مدیران و مردم، به پیشانی توسعه و تعاملات مرزی کشور تبدیل شده است.
استاندار آذربایجانغربی به اقدامات انجامشده در مسیر پیشرفت استان نیز اشاره کرده و افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه راهها، احداث بیمارستانها و اجرای طرحهای سرمایهگذاری در سایه روحیه ایثار و کار بیوقفه در حال انجام است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه هدف ما تربیت مدیرانی متعهد است که با الهام از ارزشهای ایثار و شهادت، مسیر پیشرفت استان را تداوم بخشند، اضافه کرد: امروز کارکنان دستگاههای اجرایی با همان روحیه رزمندگان دفاع مقدس، شبانهروز در کارگاههای عمرانی مشغول خدمت به مردم هستند.
وی در پایان بزرگترین سرمایه استان را مردم دانسته و افزود: امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم، اما با تکیه بر روحیه ایثار، اتحاد و کار جهادی، میتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.