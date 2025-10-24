جهش چشمگیر قبولی کنکور در مرکز مطالعاتی میرداماد ارومیه
مدیر مرکز مطالعاتی میرداماد ارومیه، از رشد چشمگیر آمار قبولی داوطلبان کنکور سراسری این مرکز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرضیه نعمتـی در مراسم تجلیل از قبول شدگان کنکور ۱۴۰۴ مرکز مطالعاتی خیلی سبز میرداماد بیان کرد:امسال بیش از ۹۰ درصد از دانشآموزان مرکز موفق به قبولی در رشتهها و دانشگاههای برتر کشور شدند.
نعمتی با بیان اینکه، در سال قبل میزان قبولی ۷۰ درصد بود گفت:افتخار میکنم که در کنار دانشآموزان پرتلاش این مجموعه هستم و در مسیر موفقیت آنان نقش دارم.
نعمتی با اشاره به نتایج درخشان امسال افزود:در سال جاری دانشآموزان مرکز از رتبههای ۳۵ تا ۷۰۰۰ در رشتهها و دانشگاههای مختلف پذیرفته شدهاند. .
وی همچنین خاطرنشان کرد:خروجی امسال مرکز مطالعاتی میرداماد ۴۳ نفر ،شامل قبولی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، علم و صنعت تهران، صنعتی امیرکبیر، علامه طباطبایی تهران و دانشگاه ارومیه در رشتههای مختلف از جمله پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و مهندسی کامپیوتر است. هدف ما این است که دانشآموزان نهتنها به قبولی، بلکه به موفقیت واقعی در مسیر آینده خود برسند.