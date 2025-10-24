جهش چشمگیر قبولی کنکور در مرکز مطالعاتی میرداماد ارومیه

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرضیه نعمتـی در مراسم تجلیل از قبول شدگان کنکور ۱۴۰۴ مرکز مطالعاتی خیلی سبز میرداماد بیان کرد:امسال بیش از ۹۰ درصد از دانش‌آموزان مرکز موفق به قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور شدند.

نعمتی با بیان اینکه، در سال قبل میزان قبولی ۷۰ درصد بود گفت:افتخار می‌کنم که در کنار دانش‌آموزان پرتلاش این مجموعه هستم و در مسیر موفقیت آنان نقش دارم.

نعمتی با اشاره به نتایج درخشان امسال افزود:در سال جاری دانش‌آموزان مرکز از رتبه‌های ۳۵ تا ۷۰۰۰ در رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف پذیرفته شده‌اند. .

وی همچنین خاطرنشان کرد:خروجی امسال مرکز مطالعاتی میرداماد ۴۳ نفر ،شامل قبولی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علم و صنعت تهران، صنعتی امیرکبیر، علامه طباطبایی تهران و دانشگاه ارومیه در رشته‌های مختلف از جمله پزشکی، پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و مهندسی کامپیوتر است. هدف ما این است که دانش‌آموزان نه‌تنها به قبولی، بلکه به موفقیت واقعی در مسیر آینده خود برسند.

