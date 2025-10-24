خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهش چشمگیر قبولی کنکور در مرکز مطالعاتی میرداماد ارومیه

جهش چشمگیر قبولی کنکور در مرکز مطالعاتی میرداماد ارومیه
کد خبر : 1704334
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مرکز مطالعاتی میرداماد ارومیه، از رشد چشمگیر آمار قبولی داوطلبان کنکور سراسری این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرضیه نعمتـی در مراسم تجلیل از قبول شدگان کنکور ۱۴۰۴ مرکز مطالعاتی خیلی سبز میرداماد بیان کرد:امسال بیش از ۹۰ درصد از دانش‌آموزان مرکز موفق به قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور شدند.

نعمتی با بیان اینکه، در سال قبل  میزان قبولی ۷۰ درصد بود گفت:افتخار می‌کنم که در کنار دانش‌آموزان پرتلاش این مجموعه هستم و در مسیر موفقیت آنان نقش دارم.

نعمتی با اشاره به نتایج درخشان امسال افزود:در سال جاری دانش‌آموزان مرکز از رتبه‌های ۳۵ تا ۷۰۰۰ در رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف پذیرفته شده‌اند. .

وی همچنین خاطرنشان کرد:خروجی امسال مرکز مطالعاتی میرداماد ۴۳ نفر ،شامل قبولی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علم و صنعت تهران، صنعتی امیرکبیر، علامه طباطبایی تهران و دانشگاه ارومیه در رشته‌های مختلف از جمله پزشکی، پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و مهندسی کامپیوتر است. هدف ما این است که دانش‌آموزان نه‌تنها به قبولی، بلکه به موفقیت واقعی در مسیر آینده خود برسند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ