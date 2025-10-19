مدیر کل صمت استان:
آذربایجان غربی قطب اصلی تولید طلا در کشور/سالانه ۲تن طلا در استان استخراج و تولید می شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی اعلام کرد: این استان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید طلای کشور شناخته میشود و سالانه حدود دو تن طلا در آن استخراج و تولید میگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سخاوت خیرخواه در آیین بهره برداری از مرکز تخصصی ساخت و تولید مصنوعات زینتی از طلا با اشاره به فعالیت یکی از معادن طلا و تولید سالانه بیش از دو تن شمش طلا در استان، اظهار داشت: به منظور تکمیل زنجیره ارزش افزوده، مجوز تأسیس واحدهای صنعتی پاییندستی با ظرفیت فرآوری ۱۶۰۰ کیلوگرم شمش صادر شده است.
وی افزود: تاکنون برای هشت معدن طلا در سطح استان، پروانه بهرهبرداری یا گواهی کشف صادر شده و هماکنون سه معدن با ظرفیت اسمی بیش از دو تن در سال در حال تولید شمش طلا هستند.
خیرخواه با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع پاییندستی برای فرآوری طلا، خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجوز احداث واحدهای صنعتی مرتبط در شهرستانهای تکاب و ارومیه را صادر کرده است.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی یکی از واحدهای تازهتأسیس را نمونهای از صنایع پیشرفته و ارزشآفرین معرفی کرد و گفت: این واحد با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی، همزمان در دو حوزه «استخراج طلا از بردهای الکترونیکی» با ظرفیت سالانه ۷۰ کیلوگرم و «تولید مصنوعات طلا» با ظرفیت ۱۲۰ کیلوگرم از شمش فعالیت میکند.
وی بزرگترین چالش پیش روی این واحدها را تأمین سرمایه در گردش عنوان کرد و افزود: برای مثال، چنین واحدی علاوه بر سرمایهگذاری ثابت، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.
خیرخواه همچنین از شناسایی یک ذخیره عظیم ۵۰ میلیون تنی سنگ طلا در استان خبر داد و بیان کرد: برآوردها نشان میدهد این ذخایر حاوی ۱۲۰ تا ۱۴۰ تن طلای خالص است که ظرفیت بسیار بالایی برای خلق ثروت و ارزشآفرینی بلندمدت در سطح استان و کشور دارد.
وی در پایان از انعقاد تفاهمنامهای با سازمان فنی و حرفهای و شرکت ایمیدرو در زمینه آموزش تخصصی در حوزه سنگهای قیمتی خبر داد و گفت: در راستای تکمیل زنجیره تولید طلا، آموزش نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه و صدور مجوز برای واحدهای جدید بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.