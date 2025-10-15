به گزارش خبرنگار ایلنا،ممقانی، در نشست خبری با خبرنگاران، از تولید شبانه روزی ۷۰۰تن شکر در کارخانه قند خوی خبر داد؛ و این موفقیت را نتیجه بهبود مستمر فرآیندهای تولید، نوسازی تجهیزات فنی و اجرای برنامه‌های دقیق بهره‌وری در خطوط فرآوری چغندر قند عنوان کرد.

وی افزود:کارخانه قند خوی، به عنوان زیرمجموعه هلدینگ توسعه صنایع شهد آذربایجان، با ارتقای دانش فنی کارکنان، استفاده از فناوری‌های نوین در تصفیه و کریستال‌سازی شکر و همکاری مستمر با کشاورزان منطقه، موفق به تحقق این رکورد شده است.

مدیر عامل کارخانه قند خوی ادامه داد:پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند و تأمین پایدار مواد اولیه، میزان تولید سالانه شکر سفید در این کارخانه از ۶۰ هزار تن فراتر رود.

وی افزود: افزایش تولید شکر در این کارخانه می تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

