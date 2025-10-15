تولید شبانهروزی ۷۰۰ تن شکر سفید در کارخانه قند خوی/ثبت رکوردی بیسابقه در صنعت قند کشور
مدیر عامل کارخانه قند خوی با بیان اینکه،کارخانه قند خوی در سال گذشته عنوان بالاترین بهرهوری را در میان کارخانجات تولید شکر کشور کسب کرده بود گفت: امسال نیز، موفق به تولید بیش از ۷۰۰ تن شکر سفید در یک شبانهروز، شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا،ممقانی، در نشست خبری با خبرنگاران، از تولید شبانه روزی ۷۰۰تن شکر در کارخانه قند خوی خبر داد؛ و این موفقیت را نتیجه بهبود مستمر فرآیندهای تولید، نوسازی تجهیزات فنی و اجرای برنامههای دقیق بهرهوری در خطوط فرآوری چغندر قند عنوان کرد.
وی افزود:کارخانه قند خوی، به عنوان زیرمجموعه هلدینگ توسعه صنایع شهد آذربایجان، با ارتقای دانش فنی کارکنان، استفاده از فناوریهای نوین در تصفیه و کریستالسازی شکر و همکاری مستمر با کشاورزان منطقه، موفق به تحقق این رکورد شده است.
مدیر عامل کارخانه قند خوی ادامه داد:پیشبینی میشود با تداوم این روند و تأمین پایدار مواد اولیه، میزان تولید سالانه شکر سفید در این کارخانه از ۶۰ هزار تن فراتر رود.
وی افزود: افزایش تولید شکر در این کارخانه می تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.