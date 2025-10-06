سرپرست صندوق بیمه روستاییان آذربایجان غربی:
خدمات غیرحضوری صندوق بیمه کشاورزی فعال شد/ افزایش ۲۰درصدی مستمری بگیران صندوق بیمه کشاورزی و عشایر
سرپرست اداره کل صندوق بیمه کشاورزان،روستاییان و عشایر آذربایجان غربی، از فعال شدن خدمات غیر حضوری صندوق بیمه کشاورزان و عشایر خبر داد و گفت: افزایش ۲۰درصدی حقوق مستمری بگیران صندوق با حقوق تیر ماه واریز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یوسف رحیمی در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: خدمات غیرحضوری صندوق به منظور سهولت در ارائه خدمات به روستاییان فعال شده است.
وی افزود:این خدمات از طریق پایگاه اینترنتی صندوق به آدرس www.roistaa.ir و برنامه «بیمه روستایی» که در کافه بازار در دسترس است، ارائه میشود.
رحیمی ادامه داد: در استان ۷۱ کارگزاری فعال است و روستاییان میتوانند به صورت حضوری یا از طریق برنامه نسبت شده اقدام به خدمات بیمه ای خود از قبیل تمدید،ثبت نام،نقل و انتقال و .... اقدام کنند.
سرپرست صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر استان، همچنین از فعال شدن امکان خرید سنوات سربازی در صندوق بیمه کشاورزی خبر داد و گفت: واجدین شرایط می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی و همچنین از طریق برنامه بیمه روستایی می توانند به خرید سنوات خدمت سربازی و تمدید و ثبتنام بیمه روستایی اقدام کنند.
رحیمی،همچنین از پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به ۹۰۰ مستمریبگیر خبر داد و گفت: این وامها با بازپرداخت ۳۶ ماهه از طریق بانکهای عامل کشاورزی و ملت پرداخت میشود.
وی، خاطرنشان کرد: صندوق دارای ۸۳۰۰ مستمریبگیر در آذربایجان غربی است و میزان مستمریها طی امسال ۲۰ درصد افزایش یافته است.
رتبه اول آذربایجان غربی در جذب بیمه زنان روستایی
رحیمی، با بیان اینکه آذربایجان غربی در راستای اجرای قانون ۲۱حمایت از خانواده اقدام به بیمه زنان روستایی کرده است گفت: در همین راستا آذربایجان غربی رتبه اول کشوری را کسب کرده است.
وی گفت: استان با جذب ۲۶۵ هزار نفر طی امسال، ۵۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده است.
سرپرست صندوق بیمه کشاورزان،روستاییان و عشایر آذربایجان غربی با بیان اینکه حق بیمه صندوق سالانه دریافت می شود و ۷۰درصد آن توسط یارانه دولتی و ۳۰درصد توسط شخص بیمه شده پرداخت می شود گفت:در نیمه اول سال جاری، ۸۲۰۰ نفر به جمع بیمهشدگان صندوق اضافه شدهاند.
رحیمی خاطر نشان کرد:جامعه هدف صندوق بیمه کشاورزان،روستاییان و عشایر باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن داشته ساکن روستا یا شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت بوده و یا شاغل در روستا باشند.