دیدار امام جمعه تکاب با رییس کل دادگستری آذربایجان غربی

حجت‌الاسلام مصطفی کوهی، امام جمعه تکاب، با ناصر عتباتی مدیر کل دادگستری آذربایجان غربی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ازتکاب، حجت‌الاسلام کوهی در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس دادگستری و دادستان تکاب به دلیل راه‌اندازی انجمن حمایت از زندانیان در این شهرستان، از خدمات ارزشمند این انجمن  تجلیل کرد.

وی همچنین نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و حمایت از فعالیت‌های این انجمن را ستود.

در ادامه نشست حجت‌الاسلام کوهی ضمن قدردانی از زحمات  عتباتی در پیگیری مسائل تکاب، تولید، کارآفرینی و رفع بیکاری را از اولویت‌های اصلی این شهرستان عنوان کرد و بر حمایت از کارآفرینان و جذب سرمایه گذاران تاکید کرد.

در ادامه این دیدار ، ناصر عتباتی رییس کل  دادگستری آذربایجان غربی  از سفر قریب‌الوقوع خود به همراه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان تکاب خبر داد و اعلام کرد: پیگیری مطالبات به‌حق مردم تکاب، به‌ویژه در زمینه حقوق دولتی معادن و احداث مجتمع قضایی را در دستور کار قرار دارد.

وی بر تعهد دستگاه قضایی برای حمایت از توسعه پایدار و رفع مشکلات اجتماعی منطقه تأکید کرد.

انتهای پیام/
