دیدار امام جمعه تکاب با رییس کل دادگستری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا ازتکاب، حجت‌الاسلام کوهی در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس دادگستری و دادستان تکاب به دلیل راه‌اندازی انجمن حمایت از زندانیان در این شهرستان، از خدمات ارزشمند این انجمن تجلیل کرد.

وی همچنین نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و حمایت از فعالیت‌های این انجمن را ستود.

در ادامه نشست حجت‌الاسلام کوهی ضمن قدردانی از زحمات عتباتی در پیگیری مسائل تکاب، تولید، کارآفرینی و رفع بیکاری را از اولویت‌های اصلی این شهرستان عنوان کرد و بر حمایت از کارآفرینان و جذب سرمایه گذاران تاکید کرد.

در ادامه این دیدار ، ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از سفر قریب‌الوقوع خود به همراه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان تکاب خبر داد و اعلام کرد: پیگیری مطالبات به‌حق مردم تکاب، به‌ویژه در زمینه حقوق دولتی معادن و احداث مجتمع قضایی را در دستور کار قرار دارد.

وی بر تعهد دستگاه قضایی برای حمایت از توسعه پایدار و رفع مشکلات اجتماعی منطقه تأکید کرد.

