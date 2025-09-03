خبرگزاری کار ایران
استاندار آذربایجان غربی؛

آذربایجان‌غربی جزو پنج استان امن کشور برای سرمایه‌گذاری

آذربایجان‌غربی جزو پنج استان امن کشور برای سرمایه‌گذاری
وجود بیش از ۱۴۰ تن طلا در معادن استان

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و تجاری این خطه گفت: امنیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری، موجب شده این استان در ردیف پنج استان امن کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی،  در آیین گشایش نخستین نمایشگاه بین‌المللی طلا، جواهر، نقره، گوهرسنگ، ماشین‌آلات و صنایع وابسته در ارومیه اظهار کرد: این نمایشگاه حامل چند پیام مهم است که نخستین آن، امنیت پایدار استان در سایه جانفشانی شهداست.

وی با بیان اینکه مردمان آذربایجان‌غربی همواره با همدلی و مسالمت در کنار هم زیسته‌اند، افزود: مشارکت و همکاری اهل سنت و اقلیت‌های دینی در برگزاری موکب‌های پیاده‌روی اربعین نمونه بارز این همدلی است که رضایتمندی زائران را به همراه داشت.

رحمانی مرزهای مشترک استان با کشورهای همسایه را یک ظرفیت طلایی دانست و تصریح کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و فناورانه با همسایگان جزو سیاست‌های اصلی ماست و این موضوع بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بوده است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ذخایر قابل توجه معدنی استان گفت: براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی کشور، ذخایر طلای استان بیش از ۱۴۰ تن برآورد شده که رقمی شگفت‌انگیز است. همچنین بیشترین معادن طلا و مس کشور در این استان اکتشاف شده است.

وی ادامه داد: برنامه اصلی مدیریت استان در آینده، افزایش سهم آذربایجان‌غربی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از مسیر جذب سرمایه‌گذاران خواهد بود.

به گفته وی،هر سرمایه‌گذاری که وارد استان شود، باید از سه مؤلفه تسهیل روند کار، امنیت و بازدهی مطمئن باشد.

رحمانی تأکید کرد: آذربایجان‌غربی همواره در حوزه سرمایه‌گذاری پیشرو بوده و زیرساخت‌های فیزیکی لازم متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران آماده‌سازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:بیشترین تقاضا برای سرمایه‌گذاری در استان مربوط به حوزه معادن طلا و مس است و این بخش می‌تواند به دروازه‌ای برای توسعه صنعتی آذربایجان‌غربی بدل شود.

