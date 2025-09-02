به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا مهرافروز در نشست خبری با رسانه ها بیان کرد:هم‌اکنون ۶۶ هزار سالمند و ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار در استان از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند.

مهرافروز با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری گفت:۸۱۵ میلیارد تومان کمک‌معیشت، ۴ میلیارد تومان کمک‌هزینه درمان، ۴۸۰ فقره جهیزیه، ۹۱۰ میلیون تومان کمک‌اجاره و ۹ میلیارد تومان ودیعه مسکن به جامعه هدف پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه،۲۲ هزار دانش‌آموز و ۱۱۵۰ دانشجو در استان تحت پوشش این نهاد هستند گفت: میزان ترک تحصیل به نزدیک صفر رسیده و همچنین ۱۵۰ دانش‌آموز به تحصیل بازگشته‌اند.

وی درباره اشتغال‌زایی گفت:از ابتدای سال جاری ۸۵۰ فقره وام اشتغال به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و ایجاد پنل‌ها و مزارع خورشیدی برای تأمین معیشت پایدار خانواده‌ها در دستور کار است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی، ،با بیان اینکه بیش از ۸۷ هزار خانوار شامل ۱۶۰ هزار و ۵۶۹ نفر در استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند گفت:۹۳ درصد جامعه هدف در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و تمرکز اصلی ما، خودکفایی خانواده‌ها و دستیابی به استقلال مادی و معنوی است.

مهرافروز در پایان از مردم خواست با سپرده‌گذاری در صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، زمینه پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت به نیازمندان را فراهم کنند.

