مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی:
۸۷ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد آذربایجانغربی هستند/۹۳درصد جامعه هدف در دهک های یک تا سه قرار داردند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجانغربی، ،با بیان اینکه بیش از ۸۷ هزار خانوار شامل ۱۶۰ هزار و ۵۶۹ نفر در استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند گفت:۹۳ درصد جامعه هدف در دهکهای یک تا سه قرار دارند و تمرکز اصلی ما، خودکفایی خانوادهها و دستیابی به استقلال مادی و معنوی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا مهرافروز در نشست خبری با رسانه ها بیان کرد:هماکنون ۶۶ هزار سالمند و ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار در استان از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند.
مهرافروز با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری گفت:۸۱۵ میلیارد تومان کمکمعیشت، ۴ میلیارد تومان کمکهزینه درمان، ۴۸۰ فقره جهیزیه، ۹۱۰ میلیون تومان کمکاجاره و ۹ میلیارد تومان ودیعه مسکن به جامعه هدف پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه،۲۲ هزار دانشآموز و ۱۱۵۰ دانشجو در استان تحت پوشش این نهاد هستند گفت: میزان ترک تحصیل به نزدیک صفر رسیده و همچنین ۱۵۰ دانشآموز به تحصیل بازگشتهاند.
وی درباره اشتغالزایی گفت:از ابتدای سال جاری ۸۵۰ فقره وام اشتغال به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و ایجاد پنلها و مزارع خورشیدی برای تأمین معیشت پایدار خانوادهها در دستور کار است.
مهرافروز در پایان از مردم خواست با سپردهگذاری در صندوق قرضالحسنه امداد ولایت، زمینه پرداخت وامهای ارزانقیمت به نیازمندان را فراهم کنند.