به گزارش ایلنا، لطیف خوش‌سیرت بیان کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۴ پروژه آبرسانی و احداث مخازن در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این طرح‌ها شامل ۱۲ پروژه روستایی و ۲ پروژه شهری است که با اجرای آن‌ها در مجموع ۴۸۰۱ خانوار روستایی با جمعیت ۱۷ هزار و ۱۱۸ نفر در ۲۵ روستا از آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

خوش سیرت، با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها افزود: در بخش روستایی، ۸ حلقه چاه با ظرفیت ۵۵ لیتر در ثانیه، ۹ باب مخزن با ظرفیت ۲۰۴۰ مترمکعب، ۳ ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۱۴ لیتر در ثانیه و ۸ کیلومتر خط انتقال به بهره‌برداری می‌رسد. برای اجرای این طرح‌ها ۵۸۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: در بخش شهری نیز ۲ پروژه در ارومیه و قطور خوی شامل احداث ۲ باب مخزن با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب و یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۷۳ لیتر در ثانیه افتتاح می‌شود که جمعیتی بالغ بر ۹۲ هزار و ۷۰۰ نفر از خدمات آن برخوردار خواهند شد. اعتبار این پروژه‌ها ۵۵۰ میلیارد ریال است.

خوش‌سیرت در پایان گفت: از مجموع پروژه‌های آماده افتتاح، ۳ پروژه در سطح ملی و ۱۱ پروژه در سطح استانی قرار دارند که اجرای آن‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی مردم خواهد داشت.

انتهای پیام/