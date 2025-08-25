خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛

بهره‌برداری از ۸۴ طرح راهداری با اعتباری نزدیک به هزار میلیارد تومان در آذربایجان‌غربی

بهره‌برداری از ۸۴ طرح راهداری با اعتباری نزدیک به هزار میلیارد تومان در آذربایجان‌غربی
کد خبر : 1677727
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از افتتاح و بهره‌برداری ۸۴ طرح راهداری همزمان با هفته دولت در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، ارسلان شکری با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری نزدیک به هزار میلیارد تومان در مناطق مختلف استان اجرا شده و آماده بهره‌برداری هستند.

وی تصریح کرد: طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت شامل ۴۴ طرح در حوزه لکه‌گیری و روکش آسفالت با حجم عملیاتی به طول ۲۸۵.۶ کیلومتر، ۲۰ پروژه قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در حوزه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی با حجم عملیاتی ۷۰.۵ کیلومتر و ۱۴ پروژه در حوزه ایمنی راه و حریم است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی محورهای پرتصادف استان، افزود: از جمله ۱۴ طرح ایمنی قابل افتتاح می‌توان به نصب نیوجرسی مفصلی به طول ۲۰ کیلومتر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، احداث سه دوربرگردان با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان و خط‌کشی ۲ هزار کیلومتر از محورهای استان با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

شکری ادامه داد: همچنین در این هفته ۴ سامانه ثبت تخلف هوشمند مرکز مدیریت راه‌های استان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید، در بخش خدمات رفاهی نیز، ۵ مجتمع خدماتی–رفاهی در سه محور اصلی و دو محور فرعی استان با سرمایه‌گذاری ۲۲۵ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به پراکندگی پروژه‌ها در شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: ارومیه با ۲۷ پروژه در صدر پروژه‌های افتتاحی قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در پایان یادآور شد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهبود وضعیت راه‌های مواصلاتی، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل در آذربایجان‌غربی ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور