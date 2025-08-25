به گزارش ایلنا، ارسلان شکری با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری نزدیک به هزار میلیارد تومان در مناطق مختلف استان اجرا شده و آماده بهره‌برداری هستند.

وی تصریح کرد: طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت شامل ۴۴ طرح در حوزه لکه‌گیری و روکش آسفالت با حجم عملیاتی به طول ۲۸۵.۶ کیلومتر، ۲۰ پروژه قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در حوزه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی با حجم عملیاتی ۷۰.۵ کیلومتر و ۱۴ پروژه در حوزه ایمنی راه و حریم است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی محورهای پرتصادف استان، افزود: از جمله ۱۴ طرح ایمنی قابل افتتاح می‌توان به نصب نیوجرسی مفصلی به طول ۲۰ کیلومتر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، احداث سه دوربرگردان با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان و خط‌کشی ۲ هزار کیلومتر از محورهای استان با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

شکری ادامه داد: همچنین در این هفته ۴ سامانه ثبت تخلف هوشمند مرکز مدیریت راه‌های استان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید، در بخش خدمات رفاهی نیز، ۵ مجتمع خدماتی–رفاهی در سه محور اصلی و دو محور فرعی استان با سرمایه‌گذاری ۲۲۵ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به پراکندگی پروژه‌ها در شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: ارومیه با ۲۷ پروژه در صدر پروژه‌های افتتاحی قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در پایان یادآور شد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهبود وضعیت راه‌های مواصلاتی، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل در آذربایجان‌غربی ایفا خواهد کرد.

