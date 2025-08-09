خبرگزاری کار ایران
پلمپ دستگاه های بازی غیر استاندارد در آذربایجان غربی

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت: در راستای حفظ ایمنی کودکان و ارتقاء استانداردهای تجهیزات تفریحی، کارشناسان این اداره در بازدیدهای میدانی از زمین‌های بازی شهرستان‌های ارومیه و سردشت، ۱۲ دستگاه اسباب بازی که فاقد استانداردهای ایمنی لازم بودند، پلمب کردند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم فخری، با تأکید بر اهمیت ایمنی در استفاده از دستگاه اسباب بازی، گفت: ایمنی کودکان باید در اولویت قرار گیرد و ما به عنوان متولی استانداردسازی موظف به نظارت مستمر بر تجهیزات بازی هستیم.

وی گفت: پلمب تجهیزات ناایمن، اقدام قاطع ما در راستای حفظ سلامت و ایمنی کاربران است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت: این اقدامات به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار و تضمین کیفیت و ایمنی خدمات تفریحی در استان صورت می‌گیرد.

فخری در خاتمه افزود:همچنین از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه نقص ایمنی در تجهیزات تفریحی، موارد را به اداره کل استاندارد گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

 

