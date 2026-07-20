نرخ بیکاری آذربایجان شرقی به ۶.۹ درصد رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ارزش‌افزوده تولیدشده در بخش‌های اقتصادی استان، بر قدرت بخش‌های تولیدی تأکید کرد و افزود: سهم قابل‌توجه صنعت با ۴۳.۶۳ و بخش بازرگانی(عمده‌فروشی،خرده‌فروشی و...) با ۱۲.۹۳ درصد، نشان‌دهنده زیرساخت‌های مستحکم اقتصادی استان در حوزه‌های تولید و تجارت است.

وی با اشاره به شاخص‌های بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در سال ۱۴۰۴ (نقاط شهری: ۱۵۳.۶ و نقاط روستایی:۱۵۹ درصد)، خاطرنشان کرد: مدیریت تقاضا در بخش کالاهای اساسی، می‌تواند به پایداری توان خرید خانوارها کمک کند. در حوزه مالی نیز، رشد ۲۱.۱ درصدی درآمدهای استان و تحقق ۹۵ درصدی آن‌ها نشانه‌ای از بهبود مدیریت منابع مالی است.

ذوقی تصریح کرد: نوسانات بازار سرمایه (کاهش ۵۱ درصدی معاملات بورس) نیازمند ایجاد بسترهای جدید برای جذب سرمایه‌گذاران است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در خصوص تخصیص اعتبارات ابراز داشت: ۴۰ درصد از کل اعتبارات استان به هزینه‌های جاری و ۶۰ درصد به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص‌یافته است.

ذوقی در ادامه با ارائه تحلیلی از وضعیت اشتغال استان، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۱.۷ درصد بوده است. و جایگاه استان همچنان برتر از میانگین ملی است

وی با اشاره به شاخص‌های مثبت اشتغال افزود: نسبت اشتغال در استان ۳۸.۸ درصد است که ۱.۳ درصد از سطح کشور بالاتر است. نرخ بیکاری استان نیز با بهبود به ۶.۹ درصد کاهش‌یافته است که در مقایسه با نرخ بیکاری ۷.۵درصدی کل کشور، وضعیتی مطلوب و قابل‌قبول را نشان می‌دهد.

ذوقی با استناد به برآوردهای مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۴، بر اهمیت مدیریت سرمایه انسانی تأکید کرد و گفت: جمعیت استان به ۴ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر رسیده است (با توزیع ۷۷.۴ درصد شهری و ۲۲.۶ روستایی). وجود یک میلیون و ۴۶۶ هزار نفر مرد و یک میلیون و ۴۱۹ هزار نفر زن در سن کار، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه استان است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین به تغییرات در ثبت‌احوال در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: درحالی‌که ۳۷,۷۴۴ مورد ولادت به ثبت رسیده، شاهد کاهش ۹.۵ درصدی در میزان ازدواج‌ها و کاهش ۵.۹ درصدی در میزان طلاق‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ هستیم.

وی متذکر شد: با توجه به روند افزایش نسبت سالمندی (۸.۳ درصد در مردان و ۹.۷ درصد در زنان)، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین سیاست‌های هوشمندانه جهت حمایت از خانواده‌ها و افزایش جمعیت جوان دیده می‌شود تا این بخش، به‌عنوان موتور محرک توسعه، در آینده استان ایفای نقش کند.

ذوقی در ادامه از اقدامات صورت گرفته در پوشش خدمات عمومی یادکرد و افزود: متوسط مصرف آب هر مشترک خانگی ۴۳۷ لیتر در روز بوده است که افزایش مصرف ۴.۱۲ در سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد و میزان مصرف برق (۱۲۰۴۹ میلیون کیلووات ساعت) در کنار گسترش شبکه گازرسانی، نشان‌دهنده تلاش برای تأمین نیازها و توسعه زیرساخت‌های زیستی و رفاهی است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اذعان داشت: رشد چشمگیر ۳۴.۴۲ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن و تکمیل ۹ هزار و ۱۷۹ واحد مسکونی، گویای پویایی بازار مسکن و اعتمادبخش خصوصی به ظرفیت‌های توسعه‌ای استان است.

وی با اشاره به بهبود شاخص‌های سلامت و رفاه، گفت: افزایش ۱۲.۵۶درصدی در خدمات بهزیستی و تحت پوشش بودن ۱۸۲۹۲۰۳ نفر در بیمه سلامت، از دستاوردهای مهم در ارتقای کیفیت زندگی در استان است. همچنین، رشد ۸.۲۵ درصدی تعداد ورزشکاران زن سازمان‌یافته نشان‌دهنده توجه به ‌سلامت جامعه است.

ذوقی اضافه کرد: در حوزه فرهنگ و ارتباطات نیز، با توجه به رشد ۹.۴۴درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه، فرصت‌های جدیدی برای دیجیتالی کردن خدمات و بازسازی فضای نشر و فرهنگ فراهم‌شده است که می‌تواند با حمایت‌های هدفمند، شتاب بیشتری بگیرد.

وی تأکید کرد: آذربایجان شرقی با تکیه ‌بر بنیان‌های صنعتی قوی و رشد زیرساختی، پتانسیل‌های بالایی برای توسعه پایدار دارد. تمرکز بر سیاست‌های حمایتی از خانواده‌ها برای حفظ پویایی جمعیت و ایجاد بسترهای جدید برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی استان را در سال‌های آتی هموارتر سازد.

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