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دعوت به حضور باشکوه در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید امت

دعوت به حضور باشکوه در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید امت
کد خبر : 1808972
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بی‌تردید، راه عزت، استقلال و مقاومت با شهادت مردان الهی متوقف نخواهد شد و خون پاک شهیدان، چراغ هدایت ملت‌ها و سرمایه ماندگار جبهه حق خواهد بود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، خانه احزاب استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

 ملت شریف، مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه  استان آذربایجان شرقی؛

چهار ماه از واقعه جانسوز شهادت رهبر شهید امت می‌گذرد، اما داغ فقدان آن شخصیت بزرگ و الهام‌بخش همچنان بر دل‌های ملت ایران و آزادگان جهان تازه و ماندگار است. اینک در آستانه برگزاری آیین‌های وداع، تشییع و تدفین آن شهید والامقام، بار دیگر این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، خانواده‌های معظم شهدا، ملت فداکار ایران و عموم امت اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و یاد و راه آن شهید عزیز را گرامی می‌داریم.

بی‌تردید، راه عزت، استقلال و مقاومت با شهادت مردان الهی متوقف نخواهد شد و خون پاک شهیدان، چراغ هدایت ملت‌ها و سرمایه ماندگار جبهه حق خواهد بود.

خانه احزاب استان آذربایجان شرقی از همه احزاب، تشکل‌های سیاسی، فعالان اجتماعی، نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم شریف استان دعوت می‌کند تا با حضور گسترده، پرشور و آگاهانه در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید امت، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید بزرگوار، بار دیگر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های والای اسلام، انقلاب اسلامی و شهیدان را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، حضور باشکوه مردم در این آیین تاریخی، پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و ایران و تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی خواهد بود.

"خانه احزاب استان آذربایجان شرقی"

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