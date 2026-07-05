به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدرضا هاشمی با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور بانوان در رشته تایم تریل انفرادی رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان با حضور برترین رکاب‌زنان استان‌های مختلف کشور در تبریز برگزار شد و این رقابت‌ها با همکاری شهرداری منطقه ۴ تبریز، اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، هیأت دوچرخه‌سواری آذربایجان شرقی و تحت نظارت فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران به انجام رسید.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، ۴۵ ورزشکار از استان‌های تهران، اصفهان، همدان، البرز، فارس، قزوین، ایلام، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، کرمانشاه و تیم سقز در قالب تیم‌های استانی و شهرستانی به رقابت پرداختند که حضور این ورزشکاران، بیانگر جایگاه تبریز به عنوان یکی از قطب‌های میزبانی رویدادهای مهم ورزشی کشور است.

هاشمی با اشاره به نتایج این رقابت‌ها خاطرنشان کرد: در بخش جوانان، زهرا زارع وحید و ناروین زینالی از آذربایجان شرقی به ترتیب مقام‌های نخست و دوم را کسب کردند و ملینا شیروانی از استان فارس در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین در بخش بزرگسالان نیز ریحانه خاتونی از آذربایجان شرقی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، پانته‌آ قلی‌پور از همدان نایب‌قهرمان شد و مائده نظری از استان البرز بر سکوی سوم قرار گرفت که این نتایج نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش دوچرخه‌سواری بانوان، به‌ویژه در استان آذربایجان شرقی است.

شهردار منطقه ۴ تبریز با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش بانوان تصریح کرد: حمایت از ورزش بانوان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای برگزاری مسابقات ملی، از اولویت‌های مدیریت شهری است و امیدواریم این رقابت‌ها علاوه بر شناسایی استعدادهای برتر، زمینه‌ساز حضور موفق ورزشکاران کشور در میادین بین‌المللی باشد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۴ تبریز همواره از برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی حمایت کرده و این رویکرد را در راستای ارتقای نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های شهر، توسعه دیپلماسی ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش ادامه خواهد داد.

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