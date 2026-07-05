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خدمات‌ رسانی رایگان مترو و خطوط بی آر تی تبریز در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه

خدمات‌ رسانی رایگان مترو و خطوط بی آر تی تبریز در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه
کد خبر : 1808969
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طبق دستور شهردار تبریز به مناسبت ایام تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ( رضوان الله تعالی علیه ) و تعطیلی روز دوشنبه، خدمات رسانی مترو و خطوط بی آر تی تبریز در این روز رایگان شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، خدمات رسانی در خط یک ( حد فاصل ائل گولی تا نور لاله ) از ساعت ۰۷:۳۰ صبح تا ۲۱ شب رایگان خواهد بود.

همچنین شهرداری تبریز در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه خدمات رسانی خطوط بی آر تی تبریز را به صورت رایگان ارائه خواهد داد.

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