خدمات‌ رسانی رایگان مترو و خطوط بی آر تی تبریز در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه

طبق دستور شهردار تبریز به مناسبت ایام تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ( رضوان الله تعالی علیه ) و تعطیلی روز دوشنبه، خدمات رسانی مترو و خطوط بی آر تی تبریز در این روز رایگان شد.