خدمات رسانی رایگان مترو و خطوط بی آر تی تبریز در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه
کد خبر : 1808969
طبق دستور شهردار تبریز به مناسبت ایام تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ( رضوان الله تعالی علیه ) و تعطیلی روز دوشنبه، خدمات رسانی مترو و خطوط بی آر تی تبریز در این روز رایگان شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، خدمات رسانی در خط یک ( حد فاصل ائل گولی تا نور لاله ) از ساعت ۰۷:۳۰ صبح تا ۲۱ شب رایگان خواهد بود.
همچنین شهرداری تبریز در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه خدمات رسانی خطوط بی آر تی تبریز را به صورت رایگان ارائه خواهد داد.