طبخ و توزیع مداوم غذای گرم و میانوعده در موکب جنتالحسین(ع) شهرداری تبریز
موکب جنتالحسین(ع) شهرداری تبریز با راهاندازی آشپزخانه مجهز، طبخ و توزیع غذای گرم شامل نهار و شام را بهصورت مداوم برای عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، موکب جنتالحسین(ع) شهرداری تبریز با راهاندازی آشپزخانه مجهز، طبخ و توزیع غذای گرم شامل نهار و شام را بهصورت مداوم برای عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب آغاز کرده است.
این آشپزخانه با بهرهگیری از نیروهای مجرب و خادمان دلسوز، روزانه هزاران پرس غذای گرم تهیه و در بین سوگواران حاضر در موکب و مدارس اسکان توزیع میکند.
وعدههای غذایی با رعایت کامل اصول بهداشتی و تنوع مناسب، شامل غذاهای سنتی و ایرانی است که با استفاده از مواد اولیه تازه و باکیفیت طبخ میشود.
علاوه بر وعدههای اصلی نهار و شام، انواع میانوعدهها از جمله چای، شربت، کیک، میوه، و نوشیدنیهای گرم و سرد، پذیرایی پیوستهای از عزاداران به عمل میآید.
شایان ذکر است که موکب جنتالحسین(ع) شهرداری تبریز در بوستان شهید کاظمی منطقه ۱۹ تهران مستقر بوده و علاوه بر پذیرایی و تغذیه، خدمات اسکان عزاداران را در هفت مدرسه شامل ابنسینا، جهاد یک، شهید افشار نادری، شهید مفتح، شهید تهرانیمقدم، مهرطلبان، شهید نصیرزاده و بوستان ولایت بر عهده دارد و همچنین با اعزام اکیپهای آتشنشانی، پشتیبانی ایمنی این اجتماع عظیم را نیز تضمین کرده است.