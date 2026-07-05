خدمترسانی ۵۱ موکب آذربایجانشرقی در مسیر زائران اربعین حسینی
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجانشرقی گفت: ۵۱ موکب استان در اربعین حسینی، به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات اسکان، تغذیه و پشتیبانی ارائه خواهند کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی داداشزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۵۱ موکب آذربایجانشرقی در اربعین امسال برای خدمترسانی به زائران حسینی در کشور عراق مستقر خواهند شد و برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات افزود: تاکنون بیش از ۱۹۵ طرح عمرانی و خدماتی در حرمهای مطهر در حال اجرا بوده یا به بهرهبرداری رسیده است که منابع مالی این طرحها بدون استفاده از اعتبارات دولتی و صرفاً از محل نذورات و کمکهای مردمی تأمین شده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجانشرقی، ساماندهی و پشتیبانی از موکبهای اربعین، جذب مشارکتهای مردمی برای توسعه عتبات عالیات، راهاندازی مجمع خیرین حرمساز و اجرای طرح وقف شهید سلیمانی را از مهمترین مأموریتهای این ستاد برشمرد.
داداشزاده همچنین با اشاره به حمایتهای ستاد از جبهه مقاومت گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، با مشارکت خیران و موکبها، ۴۰۰ هزار پرس غذای گرم برای رزمندگان تهیه و توزیع شد.
وی با تأکید بر ارزیابی مستمر عملکرد موکبهای استان افزود: عملکرد مواکب آذربایجانشرقی بهصورت میدانی مورد بررسی قرار میگیرد و در ارزیابی اربعین سال گذشته، موکب «بقیهالله اعظم» آذرشهر موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.