توزیع ۳۰ هزار بسته فرهنگی از سوی منطقه آزاد ارس در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌ الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدم‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این سازمان برای مشارکت در آیین‌های وداع، تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد ارس همگام با مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی، همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجرایی، خدماتی و پشتیبانی خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و خدمت‌ رسانی شایسته به زائران بسیج کرده است.

وی افزود: در همین راستا دو موکب فرهنگی، خدماتی و پذیرایی توسط این سازمان و با مشارکت سپاه ناحیه جلفا در شهرهای تهران و مشهد برپا خواهد شد که در آن خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، توزیع اقلام فرهنگی و تبلیغاتی، ارائه محصولات تبیینی و خدمت‌ رسانی به زائران و عزاداران ارائه می‌ شود.

وی با اشاره به فراهم شدن زمینه حضور مردم منطقه در این مراسم گفت: ۱۵ دستگاه اتوبوس از سوی سازمان منطقه آزاد ارس برای اعزام مردم شریف جلفا، هادیشهر و خداآفرین به آیین‌های تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تدارک دیده شده تا عاشقان ولایت بتوانند در این مراسم حضور یابند.

مقدم‌زاده همچنین از توزیع ۳۰ هزار بسته فرهنگی و تبلیغاتی در میان مردم و زائران خبر داد و تصریح کرد: این بسته‌ها با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، اندیشه‌ها و میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب اسلامی در موکب‌ها و محل برگزاری مراسم میان عزاداران توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌ بینی محل اسکان زائران استان در مشهد مقدس اظهار کرد: به‌ منظور رفاه حال زائران، امکان اسکان آنان در مدرسه عصمت واقع در خیابان طبرسی مشهد فراهم شده و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران استان اندیشیده شده است.

وی در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد: حضور در این مراسم صرفاً شرکت در یک آیین سوگواری نیست، بلکه تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت و نمایش وحدت، بصیرت و اقتدار ملت ایران است، بی‌تردید مردم مؤمن و انقلابی منطقه آزاد ارس همچون همیشه با حضوری گسترده و باشکوه، برگ زرین دیگری بر دفتر وفاداری خود به ارزش‌ های انقلاب اسلامی خواهند افزود.

انتهای پیام/